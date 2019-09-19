مسرحية "لمعروض" تجمع أبا تراب بمحترف الفدان

جمال سماحي من تطوان

بعد تجارب متنوعة في المسرح والسينما والدراما، يخوض الفنان المغربي عادل أبا تراب تجربة فنية جديدة، باقتحامه لمجال الإخراج المسرحي عبر مسرحية "لمعروض"، التي يعرضها محترف الفدان للمسرح والتنشيط الثقافي، في إطار برنامج توطين الفرقة، بالمركز الثقافي بالفنيدق، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة.

وقال عادل أبا تراب، في تصريح لهسبريس، إن "نص مسرحية (المعروض) الأصلي يعود إلى (عائلة التوت) للكاتب المجري ستيفان أوركيني، وقد قمت بإعداد النص واقتباسه، كما قمت بدور الإخراج، فيما يعود التشخيص للفنانين القديرين كمال كظيمي وحسناء طمطاوي، والفنانين إيمان الرغاي، وعبد الله الطالب، ومحسن حمود".

وأضاف أبا تراب أن "الجانب الإخراجي لهذا العمل الفني اعتمد على آليات تهدف إلى خلق عرض مسرحي ممتع، إلى جانب عنصر التشويق، وذلك بإدارة الممثلين عبر الزج بهم للبحث في خبايا الشخصيات بعمق من الناحية النفسية والجسدية، وكذلك لرسم خطوط الشخصيات بشكل واضح وبسيط لخلق الفرجة بعيدا عن المجانية".

وأردف المتحدث ذاته قائلا: "من ناحية الفضاء، فإن النص يعرف فضاءات متعددة، سنحاول عبر جانب الإخراج والرؤية السينوغرافية الحفاظ عليها، حيث تتحول فيما بينها بشكل بسيط ورمزي لا يخلو من فنية وجمالية، محاولين إبرازها عن طريق المسرحية في قالب فني ورمزي، ثم نعرضها على المتلقي لخلق فرجة مسرحية متكاملة الأبعاد".

وعن موضوع المسرحية، قال أبا تراب إنها "تحاكي، عبر قالب عبثي ساخر، قصة أسرة بسيطة، يعمل ابنها جنديا بفيلق حرس الحدود، ويقوم بدعوة رئيسه المباشر (الكولونيل) إلى بيت أسرته في الريف بين أحضان الطبيعة لقضاء فترة نقاهة مرضية".

وزاد: "تحاول أسرة الجندي توفير سبل الراحة لضيفها الكولونيل طمعا في أن ينعكس ذلك على وضعية ابنها العملية، لتفاجأ بمقتل الأخير بسبب لدغة أفعى، فتجد الأسرة نفسها قد تحملت سلطة الضيف وصرامته العسكرية التي حولت البيت الهادئ إلى شبه ثكنة دون أية فائدة ترجى بعد فقد ابنها، وكل ذلك في قالب عبثي ساخر يختتم بنهاية مفاجئة سيكتشفها الجمهور عند العرض".

واعتبر رضا الدغمومي، المدير الفني لبرنامج توطين فرقة الفدان بالمركز الثقافي بالفنيدق، أن "العرض الأول لمسرحية (لمعروض)، التي هي من اقتباس وإعداد وإخراج الفنان عادل أبا تراب، سيكون بمثابة انطلاقة لجولة فنية ستجوب خلالها فرقة محترف الفدان للمسرح والتنشيط الثقافي عددا من مدن المملكة بدعم من وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة".

وأشار الدغمومي إلى أن "برنامج توطين الفرقة بالمركز الثقافي بالفنيدق يهدف إلى المساهمة في الدينامية الثقافية لعمالة المضيق الفنيدق، والتأطير الفني لشباب المنطقة، إلى جانب الترويج الترابي لهذه الوجهة السياحية عبر الممارسة الثقافية والفنية".

وأوضح المدير الفني لبرنامج توطين محترف الفدان أن "الفرقة انطلقت في تقديم مجموعة من الورشات التكوينية، بمشاركة مجموعة من الفنانين، وذلك في إطار البرنامج سالف الذكر"، مضيفا: "هي اليوم على موعد مع العرض الأول لإنتاجها المسرحي الجديد مع مسرحية (لمعوض)".