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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان المسرحي أحمد الصعري ينتقل إلى دار البقاء

الفنان المسرحي أحمد الصعري ينتقل إلى دار البقاء

الفنان المسرحي أحمد الصعري ينتقل إلى دار البقاء
هسبريس من الرباط
الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:00

انتقل إلى عفو الله، اليوم الأحد، الفنان المغربي أحمد الصعري بعد صراع طويل مع المرض؛ ألزمه الفراش سنوات طويلة.

ويعتبر الراحل من الجيل الأول للمسرحيين المغاربة، إذ بدأ مساره الفني في المسرح وعمره لم يتجاوز 16 سنة، من خلال مشاركته كمدرب في غابة المعمورة، منذ سنة 1956، صحبة فرقة التمثيل المغربي التي كانت تضم الطيب الصديقي وأحمد الطيب لعلج، ومحمد عفيفي وعبد الصمد الكنفاوي ومحمد الحبشي، وغيرهم من جيل الرواد.

ويعد الراحل ذاكرة المسرح المغربي، لعطاءاته التي تواصلت على امتداد أكثر من نصف قرن منذ انخراطه في فرقة "مسرح المعمورة" مباشرة بعد استقلال المملكة، وعمله كعقل مدبر للمسرح البلدي بالدار البيضاء تحت إشراف مديره الراحل الطيب الصديقي، وتدريسه مادة الدراما بالمعهد البلدي، واشتراكه الفعلي في عدة أعمال مسرحية وتلفزية وسينمائية.

خلال مساره الفني، تخرج على يدي الراحل عدد من نجوم الكوميديا والمسرح، أمثال الكوميدي الحسين بنياز «باز»، والثنائي عزيز سعد الله وخديجة أسد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Adil الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:06
ان لله وان اليه راجعون
البقاء لله. الله اصبر العائلة ديالو لكبير اصغير فعلا خسارة كبييرة الفن والفنانين
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25
2 - حسن الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:06
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وارزق كل أهله الصبر والسلوان فيما أصابهم .لله ما اعطى ولله ما اخذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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3 - العلوي الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:09
الله يرحمو ويصبر اهله.
الله يرحم والديكم جميعا
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24
4 - samah الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:09
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
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17
5 - اشو الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:10
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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15
6 - Habib الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:11
اللهم ارحمه و تجاوز عنه و اسكنه فسيح جنانك و ارزق ذويه الصبر و السلوان.
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7 - هشام الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:13
سلام الله إرحمو كان فنان بيمعنا الكليم اللهارحمو
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11
8 - صلاح الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:13
"كل نفس ذائقة الموت" صدق الله العظيم ، رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته و ألهم ذويه و أسرته الكريمة جميل الصبر و السلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون.
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7
9 - Gala الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:14
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون. عزاؤنا إلى أسرته الكريمة اللهم الهمهم الصبر والسلوان. لله ما أعطى ولله ما أخذ
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6
10 - المرضي مصطفى الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:14
انا لله وانا إليه راجعون .اللهم إرحمه ووسع مدخله وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا
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11 - يوسف الأحد 22 شتنبر 2019 - 15:17
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان
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5
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