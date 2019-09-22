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الرئيسية | فن وثقافة | فرنسا تعيد إلى المملكة قطعا أثرية لما قبل التاريخ

فرنسا تعيد إلى المملكة قطعا أثرية لما قبل التاريخ

فرنسا تعيد إلى المملكة قطعا أثرية لما قبل التاريخ
هسبريس من الرباط
الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:05

أفادت وزارة الثقافة والاتصال بأن جامعة بوردو الفرنسية أعادت، إلى المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، 20 قطعة أثرية تمثل بقايا عظمية بشرية تم الكشف عنها أثناء أشغال الحفريات التي أجريت بمقبرة الروازي.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الأحد، أن هذه البقايا الأثرية ستمكن من إحداث مجموعة مرجعية عظمية هامة بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، موجهة لتكوين الطلبة والباحثين الشباب المهتمين أساسا بفترة ما قبل التاريخ بالمملكة، الذي سيتعزز بتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي، وكذا بافتتاح منتزه ما قبل التاريخ بالدار البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن موقع الروازي في الصخيرات، الذي تم اكتشافه سنة 1979، يتضمن أهم مجموعة جنائزية تعود إلى حقبة العصر الحجري الحديث بالجزء الشمالي للمغرب، والذي كشفت الحفريات المقامة به، في إطار التعاون الأثري المغربي الفرنسي، عما لا يقل عن 87 قبرا و 14 موضعا للقى الأثرية. وقد تم نقل جزء من البقايا العظمية البشرية إلى مختبر PACEA التابع لجامعة بوردو بفرنسا كي تخضع لدراسات معمقة وتأريخ مخبري دقيق وترميم علمي مناسب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الله اكبر الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:21
الم تاخد فرنسا غير هده العضام شكرا فرنسا تعيد مااخدته منا
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10
2 - حق ي قة الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:21
استأترتني جملة سيتم فتح منتزه ما قبل التاريخ بالدار البيضاء... غريب إن فتح هناك من سيزوره. مكانه بالعاصمة لكون أولا قريبا من المعهد الخاص والطلبة عموما بمدينة العرفان و... اليضاء مدينة الإسمنت المسلح لا علاقة مع الثقافة
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-10
3 - اوراغ الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:23
نطلب كدالك ارجاع 180 هيكل عضمي اكتشفت بمغارة تافوغالت مند 1950 والمحتفظة في متحف التاريخ الطبيعى بباريز.
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19
4 - متقاعد غيييييييور الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:29
على فرنسا ان تعبد للمغرب ثاريخه المجيد الموثق بالوثائق السرية مند كان المغرب إمبراطورية وتصدح للعالم بصراحة ان ما ٱل اليه المغرب اليوم هي السبب فيه وان الصحراء مغربية موثقة لذيها في الخرائط التي استولت عليها وتعلم الحدود اامغربية المغتصبة بتواطئها إبان الاستعمار الفرنسي الظالم مع أعداء المملكة الشريف.اما في ما يخص الٱثار والرميم فلياخدوه ويتبخروا بيه وبراكة علينا من الطنز الخاوي.
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15
5 - ibne الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:30
كولو لحم وعطيونا لعضم الله يخلف عليكم
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20
6 - MAKERE الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:34
السلام من هنا يتبين لنا أن فرنسا طمعت حتى في عضام الجتة فما بالك بالثورات. لهذا اقول لهم نحن الشعب المغربي نريد منكم أن تقوم بإرجاع جميع الثروات التي نهبتموها منا وليس العضام التي اكلتم لحومها.
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1
7 - منصف الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:45
فرنسا تاكل اللحم و تضربنا بالعظم....عليا ارجاع منهوبات و مسروقات موقع وليلي الاثري من حلي دهبية وبرونزية و اواني فخارية و اسلحة ولم تترك الا الحجر و الاطلال....للاشارة 90 ف المائة من معروضات متحف اللوفر الشهير هي مسروقة .
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3
8 - محمد جلال الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:58
نريد من فرنسا أن تسترجع للمغرب جميع ما نهبته من ثروات منذ الاستقلال الى الآن ،وتعوض أبناء المجاهدين الذي زجت بهم في الحرب العالمية الثانية.
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2
9 - azzouz الأحد 22 شتنبر 2019 - 17:05
المطلوب من فرنسا ليس إرجاع الهياكل العضمية بل إرجاع خيرات البلاد التي إستنزفت من قبل
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10 - دولة إستعمارية الأحد 22 شتنبر 2019 - 17:18
يجب على فرنسا أن تعيد كل ما أخدته منذ عهد الاستعمار وتعوض المغاربة على دالك.وان ترحل شركتها الموجودة بالمغرب التي مازالت تنهب وتسلب خيرتنا وثروتتا بأسم الاسثتمار.
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