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كُتّاب وآراء
فرنسا تعيد إلى المملكة قطعا أثرية لما قبل التاريخ
أفادت وزارة الثقافة والاتصال بأن جامعة بوردو الفرنسية أعادت، إلى المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، 20 قطعة أثرية تمثل بقايا عظمية بشرية تم الكشف عنها أثناء أشغال الحفريات التي أجريت بمقبرة الروازي.
وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الأحد، أن هذه البقايا الأثرية ستمكن من إحداث مجموعة مرجعية عظمية هامة بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، موجهة لتكوين الطلبة والباحثين الشباب المهتمين أساسا بفترة ما قبل التاريخ بالمملكة، الذي سيتعزز بتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي، وكذا بافتتاح منتزه ما قبل التاريخ بالدار البيضاء.
وأشار المصدر إلى أن موقع الروازي في الصخيرات، الذي تم اكتشافه سنة 1979، يتضمن أهم مجموعة جنائزية تعود إلى حقبة العصر الحجري الحديث بالجزء الشمالي للمغرب، والذي كشفت الحفريات المقامة به، في إطار التعاون الأثري المغربي الفرنسي، عما لا يقل عن 87 قبرا و 14 موضعا للقى الأثرية. وقد تم نقل جزء من البقايا العظمية البشرية إلى مختبر PACEA التابع لجامعة بوردو بفرنسا كي تخضع لدراسات معمقة وتأريخ مخبري دقيق وترميم علمي مناسب.