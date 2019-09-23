السداسي تدشن المسيرة الفنية بـ"ماكاينش معامن"

هسبريس من الرباط

في ثاني تجربة غنائية لها، بعد تتويجها بلقب ملكة جمال المنطقة المغاربية، طرحت هند السداسي "فيديو كليب" أغنيتها الجديدة "ماكاينش معامن"، من إخراج مهدي حمدون.

واختارت السداسي في أغنيتها التي كتبها ولحنها أنس العراقي، وأشرف على توزيعها بلال أفريكانو، أن تعالج "موضوع تأثير فراق الحبيب أو الزوج على المرأة، وخيبة أمل الفتيات في الشباب".

وقالت السداسي، في حديث لهسبريس، إن فوزها بلقب ملكة جمال المغرب العربي فتح أمامها أبواب النجومية، وأضافت أنه "بالرغم من حبي للمجال الفني منذ الصغر، لكني ترددت كثيرا في خوض تجربة الغناء، الشيء الذي تحقق اليوم بفضل تشجيع أصدقائي المقربين وبعض الفنانين".

وعن إمكانية احترافها الغناء، أوضحت أن مهنتها الأساسية تتمثل في تصميم وعرض الأزياء، ولا تسعى إلى الوقوف على خشبات المسارح أو الاحتراف، مشيرة إلى أن أولى تجاربها كانت بإطلاق أغنية "كلاس"، وهي عبارة عن أغنية مغربية من توزيع الفنان حسام كامل.

وعن خوضها تجربة التمثيل، قالت السداسي: "هناك عدد من المشاريع التي أجلت بسبب ارتباطي ببعض العقود، لكن الرغبة والعزيمة مازالا قائمين، وهناك مشاريع قريبة في الأفق".

وكانت السداسي قد أعلنت، في وقت سابق، عن مشاركتها في مسلسل تركي سيصور في أزمير وأنقرة، إلى جانب مجموعة من الوجوه العربية، ضمن إطار درامي مشوق، بالتعاون مع فضائية عربية بعد دبلجة مشاركة الممثلين الأتراك، ووصفت تلك الخطوة بالنوعية في مسيرتها تحت الأضواء، خصوصا أنها درست التمثيل قبل أن تحقق الفوز في عالم الجمال.

يشار إلى أن هند السداسي، ابنة مدينة الدار البيضاء البالغة من العمر 27 عاما، فازت بلقب ملكة جمال المغرب العربي في عام 2016.