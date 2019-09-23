الملك: الراحل الصعري ممثل مقتدر وأستاذ كفء

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الممثل المسرحي المرحوم أحمد الصعري، الذي وافته المنية أمس الأحد بالدار البيضاء، عن عمر ناهز 75 سنة.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أصدقائه وأحبائه ولعائلته الفنية الكبرى، عن أحر التعازي وصادق المواساة "في فقدان أحد رواد فن المسرح المغربي المبدعين سواء كممثل مقتدر، أو كأستاذ كفء نهل من تجربته وخبرته جيل من الكفاءات المسرحية الوطنية التي تعتبر خير عزاء في فقدانه".

ومما جاء في برقية الملك "وإذ نشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نسأله عز وجل أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل المبرور في عداد الصالحين من عباده، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يجزيه خير الجزاء وأوفاه عما أسداه لوطنه من عطاء فني مشهود".