24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرباط بدون سيارات
- تكريم الخالدي بحفل إدار
- "الأغلبية" تتهم العثماني بتهريب نقاش التعديل الحكومي إلى "البيجيدي"
- جماهير المولودية الوجدية
- "خارجة عن القانون" .. حملة مغربية تروم فتح نقاش الحريات الفردية
شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)
المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً (5.00)
العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك (5.00)
رصيف الصحافة: الأمن يستعين بالثكنات للتمرن على إطلاق الرصاص (5.00)
- العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك - (90)
- اسليمي: هكذا يطبّق الملك الفصل 42 من الدستور لاستفسار العثماني - (64)
- حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم" - (62)
- شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت - (54)
- المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك: الراحل الصعري ممثل مقتدر وأستاذ كفء
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الممثل المسرحي المرحوم أحمد الصعري، الذي وافته المنية أمس الأحد بالدار البيضاء، عن عمر ناهز 75 سنة.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أصدقائه وأحبائه ولعائلته الفنية الكبرى، عن أحر التعازي وصادق المواساة "في فقدان أحد رواد فن المسرح المغربي المبدعين سواء كممثل مقتدر، أو كأستاذ كفء نهل من تجربته وخبرته جيل من الكفاءات المسرحية الوطنية التي تعتبر خير عزاء في فقدانه".
ومما جاء في برقية الملك "وإذ نشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نسأله عز وجل أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل المبرور في عداد الصالحين من عباده، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يجزيه خير الجزاء وأوفاه عما أسداه لوطنه من عطاء فني مشهود".