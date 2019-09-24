تألق مغربي في "ذا فويس" بأغان ومواويل خالدة

هسبريس من الرباط

بعد أربعة مواسم ناجحة أثمرت ظهور مجموعة من الأصوات المغربية المتميزة، أثبتت المواهب الغنائية المغربية مرة أخرى تألقها مع انطلاق الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، من خلال مواويل أندلسية وأغان خالدة لأم كلثوم والموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

وتنافس أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، التي تتألف من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، في مرحلة "الصوت وبس"، على المواهب المغربية بطرق وحيل متنوعة، حتى يحظوا بتدريب هذه الأصوات القوية والانتقال بها إلى مرحلة المواجهة.

وتمكنت المتسابقة المغربية حفيظة فالكو بخامتها الصوتية من خطف الأضواء في أول حلقات البرنامج والحصول على ثقة اللجنة، لتنضم إلى فريق محمد حماقي.

وغنت ابنة مدينة بوعرفة "مين عذبك" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، فاستدارت لها سميرة وراغب علامة، وقبل انتهاء الأغنية استدار حماقي وأحلام، وشبّه راغب صوت حفيظة بصوت الراحلة أسمهان، وشبهته أحلام بصوت عزيزة جلال، فيما أشادت سميرة بالإمكانات الصوتية للمتسابقة المغربية.

وبمواويل أندلسية، أبدع محمد منصوري في أدائه لأغنية "الا لا يلالي" من التراث المغربي، واستدارت له أحلام في اللحظة الأخيرة، ليكون أول المشتركين في فريقها، وعلقت بالقول إنها ستوظف مزاجها ومزاجه لتقديم أغنيات مذهلة في المراحل القادمة، مثنية على صوته الذي يؤهله لأن يكون من المنافسين في البرنامج.

وأدى شرف أحمد أغنية "يا مسهرني" لأم كلثوم، فاستدارت له أحلام وحدها، وأثنت على مظهره الجيد وأدائه السليم، وأشادت بثقته الكبيرة في نفسه.

وفي أولى حلقات مرحلة "الصوت وبس"، استطاع راغب ضم مُشتركين اثنين إلى فريقه هما مهدي عياشي وربيع سلوم. وضم حماقي 3 مشتركين هم حفيظة فالكو وأمل الشريف ويمان الحاج، بينما ضمت سميرة سعيد موهبتين فقط هما ربيع، وعمر العطاس، أصغر المشتركين في البرنامج، وكان لأحلام نصيب الأسد من المشتركين في الحلقة بضمها 5 مواهب إلى فريقها هم محمد منصوري، أحمد رجب، شرف أحمد، سلام واسم، وابراهيم مشولي الذي استخدمت زر الاستبعاد ضد راغب لتفوز به في فريقها.

جدير بالذكر أن فرق المدربين هذا الموسم ستضم في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركاً، عوضاً عن 12، قبل الانتقال إلى مرحلة "المواجهة"، وبعدها مرحلة تنافسية تسبق الانتقال إلى "الحلبة"، تتألف من 3 مشتركين يتم اختيار اثنيْن منهم من قبل النجم – مدرّب الفريق، للتنافس في مرحلة المواجهة.

وتشهد هذه الدورة من البرنامج تغييرات في المضمون، أهمها زِر "الاستبعاد" المستحدث الذي يتيح لأحد المدرّبين الأربعة منع مدرب آخر من ضم موهبة محدّدة من المشتركين المتبارزين إلى فريقه.