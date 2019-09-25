"اليونسكو" تطالب بالمساواة في صناعة الأفلام العربية

هسبريس من الرباط

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عبر مكتبها في المنطقة المغاربية، إلى إقرار المساواة بين الجنسين في قطاع صناعة الأفلام والسمعي البصري في المنطقة المغاربية-المشرقية، حيث وجهت نداء بهذا الخصوص إلى الفاعلين الرسميين على هامش انعقاد الدورة الثالثة عشر لفيلم المرأة بمدينة سلا.

وقد عقدت "اليونسكو"، بمعية الاتحاد الأوروبي، مؤتمرا تحت الرعاية الملكية حول المساواة بين الجنسين في قطاع السمعي البصري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعت في ختامه إلى "النهوض بقطاع أفلام مستجيب للنوع الاجتماعي في المنطقة المغاربية-المشرقية".

ويهدف مشروع النهوض بأفلام مستجيبة للنوع الاجتماعي، الذي أطلقته "اليونسكو" سنة 2017، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والسويد، إلى إعادة الاعتبار لمسألة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في صناعة الأفلام والسمعي-البصري.

ويبدو أنّ الانجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، قد شجعت "اليونسكو" على الاهتمام أكثر بالمملكة في هذا المجال؛ إذ يُرتقب أن تنظم الدورة الأولى من "ملتقيات المساواة في قطاع صناعة الأفلام والسمعي-البصري في المنطقة المغاربية والمشرقية" سنة 2020 بالمغرب.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول والمؤسسات الرسمية في المنطقة المغاربية والمشرقية إلى إصلاح ومراجعة قوانينها وسياساتها الثقافية، بما في ذلك القوانين والسياسات المرتبطة بالسينما والسمعي-البصري، لتتلاءم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال، من أجل التفعيل الكامل لاتفاقية سنة 2005، حول حماية وتعزيز وتنوع أشكال التعبير الثقافي.

ووفق أرقام الدراسة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول المساواة بين الجنسين لعام 2016، فإنّ المغرب يحتل مرتبة متأخرة في المساواة بين الجنسين؛ إذ جاء في الرتبة 137 من أصل 144 دولة، متخلفا عن الجزائر التي احتلت الرتبة 120، وتونس التي جاءت في الرتبة 126، والأردن ولبنان اللذين احتلا الرتبتين 134 و135 على التوالي.

ووصف مكتب منظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة بالمنطقة المغاربية الأرقام أعلاه بـ"المقلقة"، مشيرا إلى أنّ التفاوت المسجّل في المساواة بين الجنسين يشمل أيضا قطاع صناعة الأفلام، حيث لا تمثل نسبة النساء سوى 29 في المئة من مجموع المؤلفين، و26 في المئة من مجموع المخرجين، و30 في المئة من مجموع المنتجين في مجال صناعة الأفلام الخاصة، في كل من المغرب ومصر والجزائر والأردن ولبنان وفلسطين وتونس، وفق دراسة أنجزتها جامعة قطر ومؤسسة الدوحة للأفلام.