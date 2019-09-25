مؤلف جديد يدعو إلى "تعامل عصري" مع المتعلمين

هسبريس من الرباط

في غمرة البحث المحموم عن أجوبة لإشكالات المنظومة التربوية المغربية، صدر لعبد العزيز سنهجي، الخبير المتخصص في التربية، كتاب موسوم بعنوان "المشروع الشخصي للمتعلم في ضوء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 15-30، من التصور إلى التنزيل"، يحمل تصورا جديدا حول التعامل مع التلميذ؛ وهو كتاب حرر تصديره جون بيير بوتيني، المفكر الفرنسي السوسيو تربوي والخبير في مجال هندسة ومواكبة تقييم المشاريع الشخصية للمتعلمين.

ويروم سنهجي، من خلال هذا المؤلف الذي يقع في 170 صفحة من الحجم المتوسط، إعادة النظر في التعامل مع المتعلم من خلال مشروعه الشخصي، ويرى أنّ هذا التعامل "سيقطع مع المقاربات الجامدة في التعاطي مع حاجات واهتمامات المتعلم".

تحقيق هذا المبتغى، كما يرى المؤلف، سيمكن المتعلم من أن ينخرط في منظور نمائي استشرافي، وسيضع إشكالية مشروع المتعلم في إطار تتلاقى وتتفاعل ضمنه دينامية التعلم، وديناميات عالم الدراسة والتكوين والوسط السوسيو مهني، لتخرجه من عزلته وتضعه في قلب نموذج بيداغوجي قوامه الابتكار والمرونة والانفتاح على الآفاق المهنية والاجتماعية والحياتية، وتفتح فرصا وتحديات جديدة أمام الفعل التربوي، سواء في بُعده الفردي أو الجماعي".

ويحاول الخبير التربوي عبد العزيز سنهجي، من خلال مؤلفه الجديد، تقديم عناصر الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، تتعلق بالمقصود بالمشروع الشخصي للمتعلم، وما هي مسوّغات إعمال المشروع الشخصي للمتعلم في السياق المدرسية والتكويني؟ وأي نموذج بيداغوجي يسعفنا في ذلك؟ وكيف يمكن تأطير تنزيل مقتضيات المشروع الشخصي للمتعلم؟ وما هي الضوابط المنهجية والأنشطة والتمارين التي تمكننا من تحقيق ذلك؟ وأسئلة أخرى.

المؤلف الجديد لعبد العزيز سنهجي كان ثمرة ترصيد مسار من التفكير والتأمل والتفاعل حول المشروع الشخصي للمتعلم، دام أكثر من عقد من الزمن؛ وهو عبارة عن حصيلة خبرة مركزة، يطمح المؤلف إلى أن تشكّل دعامة بيداغوجية أساسية لالتزامات وتوجهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المصرح بها أمام الملك، والقاضية بتبني العمل بمقتضيات المشروع الشخصي للمتعلم.