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كُتّاب وآراء
"أكاديمية المملكة" تناقش الأدب العربي في إفريقيا
من المرتقب أن يلقي الباحث أحمد شكري محاضرة تحت عنوان "الأدب العربي بإفريقيا جنوب الصحراء، مساهمة الشيخ موسى كمرا (1864-1945)"، يوم غد الأربعاء، بمقر أكاديمية المملكة المغربية، في إطار أنشطة هذه الأخيرة الثقافية والعلمية.
وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات المنظمة في سياق الإعداد لمعرض "كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار"، المرتقب أن تنظمه أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع كل من معهد العالم العربي ووزارة الثقافة والاتصال والمؤسسة الوطنية للمتاحف من 17 أكتوبر إلى 25 يناير المقبلين بالرباط.
يذكر أن أحمد شكري هو أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، حاصل على دكتوراه الدولة في الأدب، تخصص "تاريخ إفريقيا".