أنس باوس سفيرا لموسيقى "الهيب هوب" بأمريكا

هسبريس من الرباط

بعيدا عن ثقافة "البوز" و"الكلاش"، استطاع مغني الراب المغربي أنس بسبوسي أن ينتزع لقب سفير موسيقى "الهيب هوب" في الولايات المتحدة الأمريكية.

واختارت بلاد العم سام الرابور المغربي ومؤسس أول مدرسة للهيب هوب في المغرب Positive school، الملقب بـ"أنس باوس"، سفيرا لموسيقى "الهيب هوب" المغربية، ليكون المغني الوحيد من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يشارك في جولة فنية كبرى.

وسيشارك أنس باوس في جولة فنية تقوده إلى ثلاث ولايات أمريكية هي نيويورك وكنساس ومينيسوتا، ثم الانتقال إلى أوروبا للمشاركة في جولة غنائية في كل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا.

بالإضافة إلى رفع العلم الوطني المغربي في محافل عالمية كبرى، والوقوف إلى جانب فنانين كبار في هذا اللون الفني، سيحظى أنس بسبوسي بدعم لمواصلة مشروعه الذي يضم مئات الشباب، وتأسيس فروع جديدة لمؤسسته المتخصصة في تلقين ثقافة الهيب هوب، سواء تعلق الأمر بالراب أو بفن "غرافيتي" أو الرقص.

وتوفر مؤسسة "بوزيتيف سكول"، التي تأسست سنة 2016 وتعمل تحت وصاية مؤسسة "علي زاوا"، فضاء لشباب الأحياء الهامشية لتعلم موسيقى الهيب هوب، وحمايتهم من مخاطر الانحراف والتطرف.

وتستند مبادئ "الهيب هوب"، حسب أنس بسبوسي، على "الحب، الاحترام، السلام والتضامن"، وتلقين الشباب وسائل للتعبير عن أنفسهم بحرية من خلال الصوت والجسد والموسيقى، أو من خلال رسم صور عن حياتهم اليومية عل جدران المدينة.

وكان سفير موسيقى الهيب الهوب قد أسّس، إلى جانب المغنية يسرى عوكاف، سنة 2011، لثورة جديدة في الموسيقى الهادفة للدفاع عن قضية المساواة بين الجنسين.

من جهة ثانية، يستعد أنس باوس لدخول تجربة التمثيل السينمائي، من بوابة لعب دور البطولة في الفيلم المقبل للمخرج المغربي نبيل عيوش.