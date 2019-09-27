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الرئيسية | فن وثقافة | مشاريع غنائية جديد تجمع كاريكا وفنانات مغربيات

مشاريع غنائية جديد تجمع كاريكا وفنانات مغربيات

مشاريع غنائية جديد تجمع كاريكا وفنانات مغربيات
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 02:36

بعد النجاح الذي حققته أغنية "لو"، التي اقتحمت من خلالها الفنانة الشعبية زينة الداودية السوق الفنية المصرية، يوقع الفنان المصري عصام كاريكا على مشاريع جديدة تجمعه بفنانات مغربيات.

وكشف كاريكا، في حديث لهسبريس، أنه بصدد التحضير لأعمال فنية جديدة تجمعه بكل من الفنانة المغربية المقيمة بمصر جنات مهيد، والفنانة نجاة رجوي، وأغنية شعبية للفنانة زينة الداودية.

وعن تفاصيل هذه المشاريع الفنية، قال المغني والملحن المصري إن "الفنانة نجاة الرجوي ستفاجئ جمهورها لأول مرة بأغنية مصرية حزينة"، مشيرا إلى أن الأغنية التي أشرف على تلحينها تم تسجيلها باستوديوهات مصر، فيما عادت كلماتها لأحمد الشريف، والتوزيع لباسم منير.

وعن تعاونه مع الفنانة جنات مهيد، قال كاريكا: "الأغنية تم تسجيلها منذ مدة، لكن الظروف التي مرت منها الفنانة المغربية، بسبب زواجها ووفاة والدها، أجلت طرحها"، مشيرا إلى الأغنية سيتم طرحها مطلع السنة المقبلة ضمن ألبوم يضم عددا من الأغاني الرومانسية.

وعلى خلاف أغنيتها السابقة "لو"، اختارت زينة الداودية، في ثاني تعاون مع كاريكا، أداء اللون الشعبي، وعلقت على غنائها باللهجة المصرية، في حديث سابق لهسبريس، بالقول: "أنا أرفض التخصص في لون غنائي واحد، والغناء بكل الألوان اجتهاد شخصي وليس متاحا لأي فنان. هناك من يستقر في لون فني واحد، وأنا ضد التخصص، بل أحب أن أوسع دائرة جمهوري وأن أبحث في كل الأنماط الموسيقية، ولا أعتبر ذلك انتقالا بل تنوعا، لأني ما زلت أغني الشعبي والراي، وقد أغني الهندي؛ ولم لا؟".

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