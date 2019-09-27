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الرئيسية | فن وثقافة | مدير المركز السينمائي يتنازل عن متابعة مخرج

مدير المركز السينمائي يتنازل عن متابعة مخرج

مدير المركز السينمائي يتنازل عن متابعة مخرج
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 07:35

حسم صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، الجدل الذي أثاره المنتج والمخرج هشام حجي باتهامه بتلقي رشاوى مقابل توقيعه على الدعم المالي للأفلام السينمائية، وذلك بسحب شكايته التي رفعها إلى القضاء المغربي.

وتنازل الفاسي الفهري عن متابعة هشام حجي الذي اتهمه، في شريط فيديو، بالارتشاء والزبونية وتشجيع الرداءة، وقال في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للمركز السينمائي المغربي: "بناء على طلب العديد من المهنيين، وبشكل استرضائي، ومن أجل المساهمة في خلق تفاهم أفضل داخل قطاعنا، اتخذت القرار بسحب شكايتي، والتنازل عن المتابعات المرفوعة ضد السيد هشام حجي"، مضيفا أن الملف قد تم حفظه.

وكان صارم الفاسي الفهري، مباشرة بعد انتشار فيديو حجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم بشكوى جنائية بخصوص "إهانة موظف عمومي، والقذف والسب العلني".

وأورد بلاغ المركز السينمائي المغربي أن حجي لم يقدم أي وثيقة ولا مراسلة تثبت أي مضايقة للمركز السينمائي المغربي ضده.

ويعود أصل الدعوى إلى مقطع فيديو ظهر فيه حجي حاملا زجاجة "شامبانيا" وهو يوجه شتائم واتهامات لصارم فاسي الفهري بتلقي رشاوى لتوقيعه على الدعم المالي للأفلام السينمائية.

وكان الفاسي الفهري قد طالب بتعويض لا يقل عن 100 ألف درهم (احتفظ العارض بحقه في التبرع به للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما).

وتأتي هذه الواقعة بعد حصول المخرج السينمائي على دعم مالي قدره 400 مليون من أجل تصوير شريطه السينمائي الذي يحمل عنوان "يوم الاسترداد".

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