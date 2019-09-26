وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الكتاب

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة عن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2019، وذلك في بلاغ توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس.

وقد منحت الجائزة المخصصة للشعر مناصفة لمصطفى ملح عن ديوانه "لا أوبخ أحدا"، الصادر عن مقاربات للنشر، ورشيد خالص عن كتابه "Guerre Totale suivi de Vols, l'éclat"، الصادر عن دار النشر فاصلة، فيما منحت جائزة السرد لعبد الرحيم جيران عن روايته "الحجر والبركة" الصادرة عن دار النشر فاصلة، أما جائزة العلوم الإنسانية فقد حجبت.

جائزة العلوم الاجتماعية تحصل عليها مناصفة عياد أبلال، عن كتابه "الجهل المركب الدين التدين وإشكالية المعتقد الديني في العالم العربي"، الصادر عن مؤمنون بلا حدود، وخالد زكري عن مؤلفه "Modernités arabes, de la modernité à la globalisation".

وعادت جائزة الدراسات الأدبية والفنية واللغوية لابراهيم الحيسن عن كتابه "الكاريكاتير في المغرب السخرية على محك الممنوع"، الصادر عن منشورات جمعية أصدقاء متحف الطنطان للتراث والتنمية الاجتماعية، فيما آلت جائزة الترجمة إلى حسن الطالب عن ترجمته لكتاب "القريب والبعيد قرن من الأنثروبولوجيا بالمغرب"، للكاتب حسن رشيق، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب.

أحمد المنادي تحصل على جائزة الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية عن كتابه "الشعر الأمازيغي الحديث"، الصادر عن منشورات دار السلام، في حين عادت جائزة الإبداع الأدبي الأمازيغي إلى ملعيد العدناني، عن كتابها "إيناضن ن وضان"، الصادر عن منشورات جمعية تيرا، وجائزة الكتاب الموجه للطفل والشباب إلى محمد سعيد سوسان، عن كتابه "حورية من السماء"، الصادر عن مطبعة وراقة بلال.

وأوردت الوزارة أن عدد الكتب المرشحة لجائزة المغرب للكتاب لدورة 2019 بلغ 191 مؤلفا، تتوزع على الشعر (27)، السرد (38)، العلوم الإنسانية(27)، العلوم الاجتماعية (22)، الدراسات الأدبية والفنية واللغوية (15)، الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية (10)، الإبداع الأدبي الأمازيغي (22)، الكتاب الموجه للطفل والشباب (11)، الترجمة (19).

اللجنة، يقول البلاغ، ترأسها الدكتور عبد الله بوصوف، بينما عادت رئاسة اللجان الفرعية إلى كل من الأستاذة نزهة ابن الخياط الزكاري (العلوم الاجتماعية)، والأستاذ جامع بايضا (العلوم الإنسانية)، والأستاذة فاطمة طحطاح (الدراسات الأدبية واللغوية والفنية والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية)، والأستاذ عبد الكريم برشيد (السرد والإبداع الأدبي الأمازيغي والكتاب الموجه للطفل والشباب)، والأستاذ أحمد زنيبر (الشعر)، والأستاذ عبد القادر سبيل (الترجمة).

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم حفل خاص بتسليم جائزة المغرب للكتاب، يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.