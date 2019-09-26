برنامج "ذا فويس" يؤجل ألبوم "الديفا" سميرة سعيد

هسبريس من الرباط

بعد الإعلان عن إصداره في الموسم الشتوي، اضطرت "الديفا" سميرة سعيد، مرة أخرى، إلى تأجيل طرح ألبومها الجديد بسبب عدم تمكنها من تجهيزه بالكامل، وذلك لانشغالها بتسجيل حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".

مصادر هسبريس قالت إن "سعيد أوقفت كافة أنشطتها المتعلقة بالألبوم قبل أيام من اتجاهها نحو العاصمة اللبنانية لتسجيل حلقات (ذافويس)، الذي تخوض من خلاله، للمرة الأولى، تجربة التحكيم وانتقاء الأصوات الغنائية العربية".

واستغرق التحضير لألبوم "الديفا"، التي لم تعلن عن اسمه بعد، أزيد من عامين، كاشفة أنه "يضم توليفة موسيقية تجمع بين أغان مصرية وخليجية ولبنانية"، وتعاونت فيه مع شعراء وكتاب شباب، من بينهم نادر حمدي، وبلال سرور، وهاني يعقوب.

وتراجعت سعيد عن طرح أغنيتها المنفردة "إنسان آلي" التي أعلنت عنها سابقا، وتعاونت فيها مع المؤلف شادي نور والملحن بلال سرور، الثنائي الذي قدمت معه أغنيتها المثيرة للجدل "سوبرمان"، إلى جانب الموزع الموسيقي هاني ربيع.

مصادر هسبريس كشفت أن الألبوم يتميز بطابع موسيقي مختلف عن كل ما هو سائد في الوطن العربي، قائلة إن "الديفا تبحث دائما عن المختلف، وهو ما أدخلها في حيرة شديدة بسبب عدم اقتناعها بالشكل النهائي للألبوم".

من جهتها، قالت الفنانة المغربية عن مشاركتها في "ذا فويس": "على الرغم من حداثة التجربة بالنسبة لي، فإنني استمتعت كثيراً في مرحلة تجارب الأداء الأولي"، وأضافت: "لاحظتُ أن كمّ الخامات الصوتية المتقدمة ونوعيتها متقدم جداً، إلى درجةٍ لم أكن أتوقع ذلك".

وحول العلاقة بين المدربين الأربعة، أكدت سميرة سعيد، في افتتاح الموسم الجديد من البرنامج، أن التناغم بين المدربين كان له دور تكميلي هذا الموسم، موردة: "هناك الكثير من الحالات التي كان المدرّب منا يتمنى للآخر أن يحصل على الصوت المميز ويضمه لفريقه، في حال اجتمعت لدى أحدنا نوعية مشابهة من هذه الخامة الصوتية أو تلك، لنضمن ألاّ يخرج صوت كبير من المسابقة بسبب تنافس المدربين فيما بينهم".

وأضافت "الديفا": "عملنا معاً كعائلة واحدة، ووضعنا هدفا واحدا أمام أعيننا وهو ضمّ أكبر عدد من الأصوات المميزة بغض النظر عن الفريق أو المدرّب".