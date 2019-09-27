رواية مغربية تدخل القائمة القصيرة لجائزة "شومان"

هسبريس من الرباط

أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء الخميس، عن القائمة القصيرة لجائزتها لأدب الأطفال في موضوع "رواية الخيال العلمي للفتيان والفتيات لعام 2019، والتي تضمنت الرواية المغربية "الروبوتات تدخل الجنة " للكاتب الحسن عبد السلام يونس مرصو.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أن الرواية المغربية تم اختيارها للغتها الجيدة والجميلة، وأيضا لسردها المتواصل الذي لا يقطعه حوار، ويدفع الحبكة نحو الهدف الأخير.

وضمت القائمة القصيرة 10 روايات اختارتها لجنة التحكيم بفضل مواءمتها لعناصر رواية الخيال العلمي، بوصفه فنا أدبيا متخيلا يعتمد على الحقائق العلمية، والرؤية التنبؤية، والتخمين للأحداث المستقبلية.

واختارت اللجنة الأعمال التي وصلت للقائمة من بين 105 أعمال أحيلت إليها، حيث امتازت الروايات باللغة الأدبية السليمة الجيدة، وبالتشويق والجودة والأصالة والابتكار، ولما فيها من عوالم جديدة بعضها متخيل ولكنه مبني على مسيرة العلم الحديث.

وتشمل القائمة، أيضا، العمل الأدبي "نحو النور" للكاتبة هدى محمد شريف بوهراوة (الجزائر)، ورواية "سوار الزمن" للكاتبة هدى عبد الرحمن النمر (مصر)، و"الذاكرة الحية" للكاتب محمد فهيم جاد (مصر) ، ورواية "فريق السكمنتو" للكاتب أحمد السعيد محمد مراد (مصر) ، و"أريد عيونا ذهبية" للكاتبة مارية محمد نصوح دعدوش (سوريا).

كما تضمنت القائمة العمل الأدبي "عوالم لانزا" لميس فؤاد محمود داغر (فلسطين) ، و"الآنسة كاف عين" للكاتبة ريمه عبد العزيز الغربي بنفرج (تونس)، و"سرقة مخ أذكى رجل في العالم" للكاتب شريف صالح عبده صالح (مصر) ، ورواية "نورجاسندا" للأردنية لبنى علي موسى صالح.

وتعمل مؤسسة "شومان " منذ العام 2006 على تنظيم هذه الجائزة السنوية للأدباء في الوطن العربي والعالم.

وتعد مؤسسة "شومان" هيئة ثقافية تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.