ملتقى "الذكر والسماع" بوزان يشيع القيم الروحية

أيوب صدور من وزان

وسط أجواء تشيع قيم الحوار والمحبة والتضامن والانتصار لنبل رسالة التسامح، انطلقت فعاليات ملتقى دار الضمانة الدولي للذكر والسماع، مساء الخميس من ساحة الاستقلال التاريخية بمدينة وزان، الذي تنظمه جمعية "الصفا لمدح المصطفى" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "القيم الروحية وتحديات العصر".

هذا الموعد الثقافي والفني الأول من نوعه بمدينة دار الضمانة، المنظم تحت إشراف عمالة إقليم وزان بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبدعم من المجلسين الإقليمي والجماعي بوزان، افتتح بمعرض للكتاب، وآخر للصناعة التقليدية، وثالث للصور الفوتوغرافية القديمة والقيمة وثقتها عدسة قيدوم المصورين الوزانيين الحاج محمد احمامو لعقود من الزمن.

وبأبيات شعرية وعربية رنانة، رحب أحمد الحراق، رئيس الجمعية المنظمة للملتقى، بالجمهور، وقال إن ولادة النسخة الأولى للملتقى تشكل فرحا مزدوجا؛ فرح بمرور نصف قرن على تأسيس الجمعية التي يرأسها والتي مرت بالتكوين والتأطير والإنشاد، وسعادة ببزوغ شمس الدورة الأولى بأرض الروحانية والصلاح.

وأضاف أن تنظيم الملتقى في أواخر شهر أكتوبر يصادف تاريخ الزيارة الملكية إلى مدينة وزان، وبالتالي فإنه يستمد الشرعية للانخراط في النهوض بالتراث اللامادي كرأسمال روحي نفيس لمواجهة تحديات استهلاكية.

واستمتع المتتبعون والمهتمون بهذا الفن بوصلات شجية تتقصد المعاني والدلالات، تمتزج فيها ظلال الأصوات بومضات الأشعار والأزجال وأحاديث السّماء للمجموعة الدولية برئاسة محمود افريح من تونس، وسط حضور لافت للحضرة الشفشاونية برئاسة الفنانة رحوم البقالية، خلال السهرة الافتتاحية الأولى.

ويراهن ملتقى دار الضمانة على الجمع بين الفِكر والذكر واستثمار الرّمزية الروحية الباذِخَة لوزان، للانفتاح على الأبعادِ الفكريّة والجمالية والاقتصادية التي من شأنها الإسهام في إعادة الاعتبار للمدينة العريقة.

ويهدف ملتقى الذكر والسماع الدولي إلى الإنعاش الثقافيّ والاقتصادي والتّواصليّ لحاضرة وزان، وإعادة تثمينِ تراثها الروحي باعتباره مصدرا من مصادر التفكير لاستلهامِ قيم روحية كبرى لمواجهة تحدّيات العصر، كالمحبة، والسلام، ولاسيما قيمة التعارف التي تقوم مقام قيمة التسامح.

وتعرف أيام الملتقى مشاركة فرقة الطريقة الخلوتية برئاسة الشيخ نور الله فاتح من تركيا، ومجموعة الصفا لمدح المصطفى من مدينة وزان، وغيرهما، وتتخللها ندوة علمية كبرى بمشاركة نخبة من الدكاترة والأعلام حول موضوع القيم الروحية وتحديات العصر بدار الشباب المسيرة.