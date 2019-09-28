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كُتّاب وآراء
الفنان المغربي سلمان الزموري يُقيم معرضا بالعراق
وسط حضور عدد من الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين، افتتح عضو مجلس محافظة البصرة، نشأت المنصوري، معرضا للفنان المصور والتشكيلي سلمان الزموري، مزج فيه بين التشكيل والفوتوغرافيا.
معرض "فضاءات أخرى" للفنان المغربي سلمان الزموري، الذي يستمر لمدة أسبوع، يقام بالتعاون مع الجمعية العراقية للتصوير وجمعية الفنانين التشكيليين-فرع البصرة في قاعة البصرة القديمة خلف جامع البصرة الكبي.
سلمان الزموري ولد عام 1959 في مدينة تطوان، انتقل للعيش في هولندا في سن مبكر، حيث درس التصوير الفوتوغرافي وتقنيات الرسم التي منحته أساساً تقنياً متيناً لعمله الحالي الذي يجمع فيه بين الطلاء والتصوير الفوتوغرافي.
أقام سلمان أكثر من 300 معرض منذ عام 1987 داخل هولندا وخارجها، ووثق رحلات قام بها إلى عدد من الدول في العالم.