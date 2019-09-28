مخرجة مغربية تخطف "نجمة الجونة البرونزية"

هسبريس من الرباط

توج الفيلم السينمائي "آدم"، للمخرجة مريم التوزاني، بجائزة نجمة الجونة البرونزية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة "الأفلام الروائية الطويلة" عن فوز الشريط المغربي بهذه الجائزة، وقيمتها 15 ألف دولار، خلال حفل اختتام المهرجان الذي أقيم مساء الجمعة بمنتجع الجونة بمدينة الغرقة المصرية.

ولقي الفيلم المغربي، المرشح لجائزة الأوسكار، إشادة كبيرة من طرف فنانين ونقاد عرب خلال مشاركته في المهرجان. وقد اعتمدت فيه التوزاني على مدرسة سينمائية مختلفة عن زوجها نبيل عيوش، واختارت إيصال رسائل عميقة بأسلوب هادئ.

واختارت التوزاني إشكالية الأمهات العازبات في المغرب موضوعا لفيلمها "آدم"، عبر قصة "سامية"، وهي فتاة قروية أقامت علاقة خارج إطار الزواج نتج عنها حمل، لتقرر في الشهر الثامن منه التخلي عن مولودها لمن يرغب في تبنيه.

يفتتح الفيلم بمشهد للممثلة نسرين الراضي، التي أدت دور الشابة الحامل سامية، وهي بصدد طرق أبواب منازل أحد الأحياء الشعبية في الدار البيضاء طلبا للعمل، بعد أن قررت الابتعاد عن أسرتها بحكم أن الحمل نتج عن علاقة خارج الزواج. لكن الكل رفض فتح أبواب منزله في وجهها، لتجد نفسها عرضة للشارع أمام منزل عبلة، وهو دور لعبته لبنى أزابال، وهي أرملة تربي ابنتها الوحيدة بمفردها بعد وفاة زوجها في حادث سير.

تتواصل أحداث الفيلم وتتطور معها علاقة سامية بابنة عبلة، تسللت معها الابتسامة إلى كل شخصيات الفيلم، إلى حين وضعت سامية مولودها الذي فتح صفحة جديدة في عذابها، ووجدت نفسها أمام نظرة المجتمع القاسية ورفض الأسرة، وصراخ المولود المتواصل.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم الطويل "آدم" تم تتويجه خلال مهرجان الفيلم الفرنكفوني لأنغوليم (جنوب غرب فرنسا)، الذي نظم في الفترة ما بين 20 و25 غشت 2019.