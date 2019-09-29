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الرئيسية | فن وثقافة | عشاق "إيدير" ينفون إشاعة وفاة الفنان الجزائري

عشاق "إيدير" ينفون إشاعة وفاة الفنان الجزائري

عشاق "إيدير" ينفون إشاعة وفاة الفنان الجزائري
هسبريس من الرباط
الأحد 29 شتنبر 2019 - 15:43

انبرى عدد من عشاق الفنان الجزائري الأمازيغي إيدير لتكذيب شائعة وفاته، والتي انتشرت أمس على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مقربون من الفنان الأمازيغي أن إيدير، البالغ 70 سنة من العمر، حيّ يرزق، مستنكرين ترويج خبر الوفاة، مطالبين بتعميم تكذيب للشائعة المروجة.

ويعدّ الفنان إيدير، واسمه الحقيقي حميد شريط وهو من مواليد قرية أيت لحسين في منطقة القبائل، من أيقونات الفن الأمازيغي بالعالم، وله عدد من الأغاني المشهورة؛ وعلى رأسها أغنية "أفافا ينوفا"، التي حققت شهرة كبيرة.

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