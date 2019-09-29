24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/09/2019
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- تواطؤ البوليساريو والجزائر يستبق اعتماد مبعوث جديد إلى الصحراء
- توقيت مدرسي جديد يقلق أساتذة بالفقيه بن صالح
- الصيد البحري وتقرير جطو
- أخنوش في المحمدية
- "ألزا" تقترب من تدبير النقل الحضري بالبيضاء
"تظاهرات مصر" تعكس "حربا إعلامية" بصور ومقاطع فيديو مفبركة (5.00)
مخازن "إكودار" .. أدوار دفاعية و"بنوك أمازيغية" تتهاوى في صمت (5.00)
- أخنوش: سكّة "أغراس أغراس" تجلب الأصوات في الانتخابات المقبلة - (83)
- رصيف الصحافة: هذه هيكلة الحكومة الجديدة .. وهؤلاء أبرز المغادرين - (47)
- غوتيريس: الإحباط يسود تندوف .. ووقف إطلاق النار يبعث التفاؤل - (43)
- الإساءة للنشيد الوطني توقف تلميذا بالقصر الكبير - (42)
- بوسعيد: أطراف تختلق "الصّدامات" لإلهاء المغاربة عن مسيرة التنمية - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
عشاق "إيدير" ينفون إشاعة وفاة الفنان الجزائري
الأحد 29 شتنبر 2019 - 15:43
انبرى عدد من عشاق الفنان الجزائري الأمازيغي إيدير لتكذيب شائعة وفاته، والتي انتشرت أمس على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مقربون من الفنان الأمازيغي أن إيدير، البالغ 70 سنة من العمر، حيّ يرزق، مستنكرين ترويج خبر الوفاة، مطالبين بتعميم تكذيب للشائعة المروجة.
ويعدّ الفنان إيدير، واسمه الحقيقي حميد شريط وهو من مواليد قرية أيت لحسين في منطقة القبائل، من أيقونات الفن الأمازيغي بالعالم، وله عدد من الأغاني المشهورة؛ وعلى رأسها أغنية "أفافا ينوفا"، التي حققت شهرة كبيرة.