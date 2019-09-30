أحجام يعرض مسرحية "وخزة" في جولة داخل البلاد

جمال سماحي من تطوان

يواصل "مسرح الأفق" جولته الفنية الوطنية لعرض مسرحيته الجديدة "وخزة"، من تأليف حسن يوسفي، وإخراج الفنان ياسين أحجام، في إطار برنامج العروض المسرحية المدعمة من طرف وزارة الثقافة والاتصال ـ قطاع الثقافة.

وقال عبد السلام الصحراوي، رئيس الفرقة، في تصريح لهسبريس: "بعد النجاح الباهر الذي حققه العرض الأول لـ'وخزة' بتطوان، في يوليوز الماضي، قامت الفرقة بجولة وطنية لعرض مشروعها المسرحي الجديد، بكل من الجديدة، الدار البيضاء. وستتواصل الجولة لتشمل فاس، مكناس، المضيق والفنيدق".

واعتبر ياسين أحجام، مخرج مسرحية "وخزة"، أن موضوعها "ذو حمولة فنية إنسانية بالغة الأهمية، يرصد رحلة الإنسان مع مرض السرطان القاتل، وتفاعل البيئة المحيطة معه سلبا تارة، وإيجابا تارة أخرى"، مضيفا: "تنتقل بنا هاته الحالة الواقعية إلى مرتبة عبثية، جديرة بالمسرح الذي يخلق الصراع بين الشخصيات، ويعمل على تسريع شديد للأحداث، التي يخيل لنا أنها في بعض الأحيان ستهوي بنا إلى القعر، جمهورا وعرضا".

وأوضح المتحدث ذاته أن "حالة الذعر الإنساني التي تخلقها تيمة المرض تجعلها حالة مسرحية متأرجحة بين الحياة والموت"، وزاد: "هذا هو بيت القصيد في تصورنا الإخراجي المتواضع، وهو تأمل حقيقة الموت في النص، عبر إحساس الممثل، رغم صعوبة هذا المسلك الإبداعي الذي يتطلب العمل على الجسد والروح معا، بغاية خلق ذلك التأمل الذي يتيحه لنا المسرح، إزاء عدد من الظواهر التي تؤرق عقل البشر".

وتدور أحداث مسرحية "وخزة" لمؤلفها حسن يوسفي حول شخصية كاتب مبدع، داهمه المرض الخبيث، وبدأ بعض الصحافيين يرثونه قبل الأوان، ما ترك أثرا عميقا في نفسيته؛ لكن لعبة الذاكرة تنعش حياته من جديد، حيث يسترجع النص عبر الفلاش باك، والفلاش باك المضاعف، علاقته بأحمد، صديقه أيام النضال، وقصة عشقه الصعبة والمتقلبة مع فوزية. كما تستحضر المسرحية كيفية خروج محمود من محنة المرض، بحب جديد مع الممرضة أمل، عنوانا على أن الحياة تستمر، وأن الأمل ينبغي ألا ينطفئ أبدا، مهما كانت الظروف.