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الرئيسية | فن وثقافة | "بدر زمانه" لمبارك ربيع تصدر في حلة جديدة

"بدر زمانه" لمبارك ربيع تصدر في حلة جديدة

"بدر زمانه" لمبارك ربيع تصدر في حلة جديدة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 05:57

عن منشورات المعارف، صدرت مؤخرا رواية "بدر زمانه" لكاتبها مبارك ربيع في حلة جديدة.

وعن الرواية، يقول الكاتب جورج طرابيشي "إن أكثر الأعمال الفنية أصالة وأقدرها على التوصيل وأبقاها في الزمن هي تلك التي تبلغ العتبة المحرمة والمقدسة لمملكة اللاشعور، ويخيل إلي أن "حكاية بحار" لحنا مينا و"بدر زمانه" لمبارك ربيع من الروايات العربية القليلة التي أمكن لها الاقتراب من تلك العتبة؛ فقد استطاعت هاتان الروايتان، من خلال جدلية الآباء العمالقة والأبناء الأقزام، أن تتحرر إلى حد غير قليل من وطأة الإكراهات الإيديولوجية العاملة تحت إمرة الدين والمرتبطة بطبيعة المرحلة التاريخية العربية".

يذكر أن كتابات مبارك ربيع، الذي انضم إلى اتحاد كتاب المغرب سنة 1961، تتوزع بين القصة القصيرة، الرواية، المقالة الأدبية والبحث في علم النفس والتربية، إضافة إلى كتب موجهة للأطفال أيضا، بينما كانت رواية "بدر زمانه" قد صدرت لأول مرة في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة 1984.

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