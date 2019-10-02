سليماني يتجول رفقة شكري في مجموعة قصصية

أيوب صدور

ستصدر قريبا عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة مجموعة قصصية موسومة بعنوان "رفقة شكري بأحياء طنجة" للكاتب المغربي حسن سليماني، تعد سادس إصدار للإعلامي المغربي بعد "مراسيم جنازتي" سنة 2017، و"شظايا الأنين" و"هواجس المعنى وأسئلة الهاجس" سنة 2018، و"مارطا وشفيق" 2019، و"التائهون في أرض الله" الصادرة قبل قرابة عام من الآن.

وبطعم "إيروتيكي" تثير المجموعة القصصية الجديدة لدى قارئها لذة الالتفات إلى جمالية انتقال سليماني بين التيمات بسلاسة بليغة، خصوصا وأن آخر أعماله "التائهون في أرض الله" نهلت من الطابع الصوفي المتميز.

يسافر سليماني بالقارئ إلى شوارع عروس الشمال طنجة، من خلال نسج خليط من العوالم المتغيرة، تتحرك تارة نحو "البورديلات" والعاهرات والموت، وتارة إلى الانسحاق والجوع والرغيف.

وتحرك المجموعة القصصية لدى القارئ شغف عيش لحظات رفقة أرشيفات محمد شكري بأسلوب تخيلي ماتع يجعله يسترق السمع للإنصات إلى الحوار الذي دار بينه وبين الكاتب المغربي الراحل إبان مقامه بشمال المملكة.

ويتخذ سليماني الكتابة وسيلة لتوثيق حياة شكري، لا سيما تلك المتعلقة بجوانب الخيانة والأمل والأعراف والمقدس رغم اضمحلال الأخلاق وفتور الهمم، بطريقة شاعرية تستلذ السرد رغم جرعات الألم بين دفتي العمل الأدبي الذي سيرى النور قريبا ليشد رحاله نحو عشاق السرد.

ويرى الناشر محمد ربيع بنعود أن الإصدار الأدبي ليس احتفاء بالكاتب الراحل محمد شكري لوحده، وإنما احتفاء بكل أهل الهامش، من المنسحقين والتائهين والمكلومين، وبكل من مرغته الحياة بدروبها الممتدة ومشاكلها العديدة.

ويعترف بنعود، في تصريح لهسبريس، بأن سليماني أفلح في نقل المشاهد السردية في نسيج لغوي بطريقة احترافية وكأنه كان في حوار حقيقي مع الكاتب الراحل وليس وحي خيال منه.