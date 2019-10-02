24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تشرع في التراجع
- الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين
- عدد ضحايا "فاجعة شاطئ النحلة" يبلغ 14 غريقا
- أبو الوفا .. ضابطة مغربية تواجهُ الطّرد بسبب العنصرية في هولندا
- دراسة: المخ يصاب بالتعب جراء التمارين الرياضية المفرطة
عبد النباوي: النيابة العامة تتعامل بصرامة مع العنف ضد النساء (5.00)
العمال يحتجون بمطار محمد الخامس .. والإدارة تقلل تبعات الإضراب (5.00)
السفير الألماني يدعو المغرب والجزائر إلى "طي الماضي وبناء الغد" (5.00)
سفارة ألمانيا بالرباط تكشف تهافت مئات المغاربة على طلبات اللجوء (5.00)
- رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني - (94)
- قانون الأمازيغية يدخل حيز التنفيذ بعد ثماني سنوات من "الدسترة" - (92)
- السفير الألماني يدعو المغرب والجزائر إلى "طي الماضي وبناء الغد" - (64)
- بعد جدل "ضرب الزوجة".. الميلودي يتراجع ويعلن "اعتزال حياة الفن" - (61)
- هل يدعم الاتحاد الأوروبي الحركات الاحتجاجية في دول شمال إفريقيا؟ - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سليماني يتجول رفقة شكري في مجموعة قصصية
ستصدر قريبا عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة مجموعة قصصية موسومة بعنوان "رفقة شكري بأحياء طنجة" للكاتب المغربي حسن سليماني، تعد سادس إصدار للإعلامي المغربي بعد "مراسيم جنازتي" سنة 2017، و"شظايا الأنين" و"هواجس المعنى وأسئلة الهاجس" سنة 2018، و"مارطا وشفيق" 2019، و"التائهون في أرض الله" الصادرة قبل قرابة عام من الآن.
وبطعم "إيروتيكي" تثير المجموعة القصصية الجديدة لدى قارئها لذة الالتفات إلى جمالية انتقال سليماني بين التيمات بسلاسة بليغة، خصوصا وأن آخر أعماله "التائهون في أرض الله" نهلت من الطابع الصوفي المتميز.
يسافر سليماني بالقارئ إلى شوارع عروس الشمال طنجة، من خلال نسج خليط من العوالم المتغيرة، تتحرك تارة نحو "البورديلات" والعاهرات والموت، وتارة إلى الانسحاق والجوع والرغيف.
وتحرك المجموعة القصصية لدى القارئ شغف عيش لحظات رفقة أرشيفات محمد شكري بأسلوب تخيلي ماتع يجعله يسترق السمع للإنصات إلى الحوار الذي دار بينه وبين الكاتب المغربي الراحل إبان مقامه بشمال المملكة.
ويتخذ سليماني الكتابة وسيلة لتوثيق حياة شكري، لا سيما تلك المتعلقة بجوانب الخيانة والأمل والأعراف والمقدس رغم اضمحلال الأخلاق وفتور الهمم، بطريقة شاعرية تستلذ السرد رغم جرعات الألم بين دفتي العمل الأدبي الذي سيرى النور قريبا ليشد رحاله نحو عشاق السرد.
ويرى الناشر محمد ربيع بنعود أن الإصدار الأدبي ليس احتفاء بالكاتب الراحل محمد شكري لوحده، وإنما احتفاء بكل أهل الهامش، من المنسحقين والتائهين والمكلومين، وبكل من مرغته الحياة بدروبها الممتدة ومشاكلها العديدة.
ويعترف بنعود، في تصريح لهسبريس، بأن سليماني أفلح في نقل المشاهد السردية في نسيج لغوي بطريقة احترافية وكأنه كان في حوار حقيقي مع الكاتب الراحل وليس وحي خيال منه.