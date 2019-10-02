24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين (5.00)

  2. عبد النباوي: النيابة العامة تتعامل بصرامة مع العنف ضد النساء (5.00)

  3. العمال يحتجون بمطار محمد الخامس .. والإدارة تقلل تبعات الإضراب (5.00)

  4. السفير الألماني يدعو المغرب والجزائر إلى "طي الماضي وبناء الغد" (5.00)

  5. سفارة ألمانيا بالرباط تكشف تهافت مئات المغاربة على طلبات اللجوء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الريحاني يقدم عرضه الفني الجديد "اهتزاز" بتطوان

الريحاني يقدم عرضه الفني الجديد "اهتزاز" بتطوان

الريحاني يقدم عرضه الفني الجديد "اهتزاز" بتطوان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 02:25

من المرتقب أن يقدم الفنان البصري يوسف الريحاني، رفقة مختبر بكيت لفنون العرض المعاصرة، العرض الافتتاحي لعمله الفني الجديد الذي يحمل عنوان "اهتزاز"، عن شذرة لصمويل بكيت بعنوان "Rockaby".

العمل سيكون، وفق بلاغ صحافي، من أداء الفنانة فاطمة الزهراء الصغير، والتنسيق في الدراماتورجيا لمصطفى شرفي، بمعية مجموعة من تقنيي المونتاج التفاعلي والتصوير ومعالجة الفيديو.

ويندرج هذا الأداء الفني ضمن شرعية المعايير الثقافية الجديدة (Les nouvelles technologies) "التي تؤشر على موت الفرجات القائمة على التمثيل لصالح فنون رقمية حية، في ظل غزو كاسح للتطبيقات الذكية وتوسع الحياة الديمقراطية التي تفوقت في أساليب التمثيل وتفننت في تطويره وتوسيعه خارج مجالات المسرح".

وسيقدم هذا العرض البصري-الحي ضمن افتتاح الموسم الثقافي بتطوان، تحت إشراف المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة، بالمركز الثقافي بتطوان في السابعة مساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.