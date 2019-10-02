الريحاني يقدم عرضه الفني الجديد "اهتزاز" بتطوان

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يقدم الفنان البصري يوسف الريحاني، رفقة مختبر بكيت لفنون العرض المعاصرة، العرض الافتتاحي لعمله الفني الجديد الذي يحمل عنوان "اهتزاز"، عن شذرة لصمويل بكيت بعنوان "Rockaby".

العمل سيكون، وفق بلاغ صحافي، من أداء الفنانة فاطمة الزهراء الصغير، والتنسيق في الدراماتورجيا لمصطفى شرفي، بمعية مجموعة من تقنيي المونتاج التفاعلي والتصوير ومعالجة الفيديو.

ويندرج هذا الأداء الفني ضمن شرعية المعايير الثقافية الجديدة (Les nouvelles technologies) "التي تؤشر على موت الفرجات القائمة على التمثيل لصالح فنون رقمية حية، في ظل غزو كاسح للتطبيقات الذكية وتوسع الحياة الديمقراطية التي تفوقت في أساليب التمثيل وتفننت في تطويره وتوسيعه خارج مجالات المسرح".

وسيقدم هذا العرض البصري-الحي ضمن افتتاح الموسم الثقافي بتطوان، تحت إشراف المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة، بالمركز الثقافي بتطوان في السابعة مساء.