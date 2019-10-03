بنشليخة تستقطب جمهور "لالجرينو" في "ديو" جديد

هسبريس من الرباط

بعد نجاح أغنيتها "نتا"، تستعد مغنية الراب المغربية منال بنشليخة لطرح عمل فني جديد رفقة الفنان الفرنسي الجزائري سمير جغلال، الملقب بـ"لالجيرينو".

مصدر مقرب من "بنشليخة" كشف لهسبريس أن مغنية الراب المغربية تجمعها علاقة صداقة بالفنان "لالجيرينو"، الذي يحظى بشعبية واسعة في المغرب، مشيرا إلى أن الفنانة الشابة سبق وشاركته في "فيديو كليبه" "إلي أو؟"، قبل أن ترافقه في العديد من سهراته في المغرب، ليقررا العمل سويا.

وأورد المتحدث نفسه أن التحضير لهذا العمل انطلق قبل أشهر من مشاركة منال في مهرجان موازين، وسيتم طرحه بعد ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الأغنية دخلت مراحلها الأخيرة من الماستورينغ.

وعن اختيارها للفنان ذي الأصول الجزائرية لمرافقتها في العمل الجديد، يورد المتحدث نفسه: "لالجيرينو يتمتع بشعبية كبيرة في فرنسا وأوروبا كما في دول المغرب العربي، وهذا التعاون تسعى من خلاله إلى التقرب من فئة جماهيرية جديدة".

وتمكنت أغنية "نتا"، التي أصدرتها مغنية الراب المغربية منال بنشليخة، قبل أيام، من دخول غمار "الطوندونس المغربي" بعد ساعات من طرحها على "يوتيوب".

وبصمت "الرابور" المغربية على نجاحات كبيرة، إثر تعاقدها مع شركة "سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط"، وأوضحت في تصريحات سابقة لهسبريس أن "مدة العقد لا تتجاوز سنتين، وتضمن طرح أغنية كل أربعة أشهر على طريقة الفيديو كليب، مع الحرص على التجديد في التجارب الموسيقية".

جدير بالذكر أنّ بنشليخة دشنت مسيرتها الفنية بأغنية بعنوان "الدنيا"، تعاملت فيها مع الموزع الموسيقي خليل بلقاس ديدجي فان، الذي كان وراء اكتشافها سنة 2015 من خلال فيديوهاتها على الأنترنيت.

وبدأت منال بنشليخة، المزدادة سنة 1993 بالدار البيضاء، مشوارها الغنائي في سن السادسة، وحصلت على لقب "أفضل مغنية في شمال إفريقيا" في حفل جوائز "أفريما" في السن نفسه.