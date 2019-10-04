"عيون غائمة" يعيد وجوها فنية إلى شاشة التلفزة

هسبريس من الرباط

يدشن المسلسل الدرامي "عيون غائمة"، للمخرج سعيد خلاف، الموسم الجديد لبرمجة القناة الأولى، ويعيد عددا من الوجوه الفنية التي غابت عن الشاشة الصغيرة إلى الظهور مجددا.

ويفكك المسلسل الدرامي، الذي تعتزم القناة الأولى عرضه كل إثنين، صراع الإخوة حول الميراث، باعتباره إحدى القضايا الاجتماعية التي تعصف باستقرار عدد من الأسر المغربية.

وموازاة مع ذلك، تتناول السلسلة مواضيع اجتماعية تهم كثيرًا من القيم الإنسانية التي بدأت تنقرض من سلوكيات الناس اليومية، كالوفاء والثقة والأمانة وغيرها، تطرح وسط أحداث اجتماعية وإنسانية متداخلة يمنحها العمل التلفزيوني سياقا دراميا راقيا.

ويعيد خلاف إلى التلفزيون، من خلال المسلسل الذي سيعرض على القناة الأولى، عددا من الوجوه الفنية التي غابت عن الشاشة الصغيرة، من بينهم نعيمة إلياس، وعبد الحق الزروالي، ونجاة الوافي، وعبد اللطيف شوقي، وغيرهم من الوجوه المعروفة في الدراما المغربية.

وعن اختياره لتوليفة من الوجوه الفنية المغربية، قال خلاف: "الكاستينغ شرط ضروري لاختيار وجوه أي عمل فني، ثم نجاحه من عدمه، انتقيت من شعرت بامتلاكهم القدرة على الإقناع وإيصال ذلك الوعي والإحساس لتبليغ الجانب الإنساني من القصة إلى المتلقي".

ويعتبر خلاف أن الرهان على نجاح أي عمل، سواء تعلق بالتلفزيون أو السينما، يعتمد على كل العناصر المكونة له، من سيناريو جيد، وفريق عمل تقني وفني، ووجهة نظر المخرج، موردا أنه يُخضع السيناريو لقراءات متعددة "إلى غاية ملامسة القصة لروحه من أجل تبليغ الرسالة التي يحملها".