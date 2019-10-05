عرض لوحات تلاميذية في "برنامج عالميّ" بالرباط

هسبريس من الرباط

شرع المجلس الثقافي البريطاني، منذ فاتح أكتوبر، في عرض ست لوحات فنية لتلاميذ ست مؤسسات تعليمية بالرباط، ضمن برنامج "أنهار العالم". وسيتواصل هذا النشاط الثقافي إلى غاية الـ 10 من أكتوبر.

ويأتي عرض هذه الأعمال الفنية بالرباط، وفق بلاغ للمجلس توصلت به هسبريس، بعد أن عرضت في إطار معرض دولي نظم في لندن خلال شتنبر المنصرم ضمن فعاليات مهرجان "التايمز".

"أنهار العالم" هو مشروع دولي للفن والتعليم يقدم بالتعاون مع مهرجان "Thames Festival Trust"؛ الذي يربط التلاميذ في جميع أنحاء العالم بأنهارهم المحلية، من خلال التعليم والمواضيع البيئية والاقتصادية والثقافية. وتم اختيار المغرب لأول مرة للمشاركة في هذا البرنامج.

وفي هذا السياق، قام المجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، بتفعيل هذا البرنامج شهر أبريل الماضي في ست مؤسسات تعليمية بالرباط.

وأتيحت للتلاميذ المشاركين، يقول البلاغ، الفرصة للعمل مع الفنانة المحلية عائشة البلوي، لإبداع أعمال فنية عالية الجودة حول قصة وقيمة نهر أبي رقراق بالنسبة للسكان المحليين، مع تشجيع هؤلاء التلاميذ على معرفة نهرهم المحلي وأهمية حماية البيئة، وخاصة الموارد المائية.

وأورد المجلس أن كل عمل فني له قصته الخاصة، تظهر كل منها وجهات نظر التلاميذ المختلفة، وتسهم في تعزيز الوعي والمعرفة في أوساطهم، فضلا عن تشجيعهم على استكشاف القضايا المحلية والعالمية والتأمل فيها.

جدير بالذكر أن برنامج "أنهار العالم" يربط بين التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا في جميع أنحاء العالم بالأنهار المحلية، ثم يربطهم بالمؤسسات التعليمية البريطانية، حيث يبدعون أعمالا ولوحات فنية رائعة مخصصة للعرض، يستوحونها من أبحاثهم في الأنهار وبتأطير من فنانين محترفين.

للإشارة فقد تم تنفيذ البرنامج لمدة 11 عامًا بمشاركة مؤسسات تعليمية من 28 دولة حول العالم، إذ يشجع "أنهار العالم" الشباب على التفكير في الجوانب المختلفة للأنهار وإلهامهم للتعرف على إمكانات الفن في حياتهم؛ إنه يناصر إبداع الأطفال والشباب ويوفر إطارًا يمكن أن تزدهر فيه الشراكات الدولية بين الفنانين والمؤسسات التعليمية.