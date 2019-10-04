مآسي سكان أوغندا تمنح "مونتانا" مليار مشاهدة

هسبريس من الرباط

حطّمت أغنية "Unforgettable" للمغني الأمريكي- المغربي كريم خربوش، الملقب بـ"فرانش مونتانا"، أرقامًا قياسية بتجاوزها حاجز المليار مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، منذ طرحها سنة 2017.

واستطاعت الأغنية العالمية، التي صوّرت جزءًا من المآسي الإنسانية التي يعيشها مواطنو دولة أوغندا، أن تبوئ "مونتانا" صدارة قائمة الفنانين العرب، الذين حصدوا مشاهدات عالية على "يوتيوب"، بعدما تمكنت من جذب عدد كبير من المشاهدات على الموقع سالف الذكر من مختلف أنحاء العالم.

ولا يقف تأثير الأغنية عند حد الانتشار العالمي، بل استطاعت أن تجلب مساعدات إنسانية إلى المنطقة، وتبرع "مونتانا" لأطفالها بحوالي 500 ألف دولار، لبناء مستشفى، وتوفير فرص شغل لنساء بعض القرى.

وقال "مونتانا"، حسب ما أفاده في تصريحات سابقة، إنه أصر على تصوير الكليب في إفريقيا، وبالضبط في دولة أوغندا، لإيصال رسالة إنسانية، موضحا أنه عندما زار سكان المنطقة صدم للوضع الذي يعيشونه، بسبب وجود مستشفى صغير جدا لا يوفر متطلبات المرضى، فقرر مساعدتهم ببناء مستشفى وتوفير سيارات الإسعاف.

يذكر أن كريم خربوش الملقب بـ"فرانش مونتانا"، الذي أصبح واحدا من أشهر وأغنى الشخصيات الفنية العالمية، ولد بالدار البيضاء وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره 13 عاماً، وتمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية؛ لكنه لم يخف في أي مناسبة فخره بأصوله المغربية.

وشارك فنان "الهيب هوب"، في الآونة الأخيرة، في إقامة مشاريع خيرية إنسانية في المغرب، وتوفير معدات حضانة مدرسية في الدار البيضاء، والتبرّع لترميم صفوف مدرسة ابتدائية بالمغرب.

ومن المنتظر أن يطرح الفنان المغربي العالمي، الذي يشارك جمهوره باستمرار خرجاته العالمية والجوائز الدولية التي يظفر بها، في نونبر المقبل، جديده الفني؛ وهو عبارة عن ألبوم بعنوان "مونتانا".

وسبق أن عبر الرابور الأمريكي ذو الأصول المغربية عن فخره باعتناق الإسلام، وقد شارك مع جمهوره في رمضان تفاصيل إحيائه ليلة القدر؛ وهو ما جعله ينال الثناء من جمهوره العربي المسلم.