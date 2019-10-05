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الرئيسية | فن وثقافة | فيلم "امباركة" يعرض مآسي أسر في هامش المجتمع

فيلم "امباركة" يعرض مآسي أسر في هامش المجتمع

فيلم "امباركة" يعرض مآسي أسر في هامش المجتمع
هسبريس - كاميليا كريم
السبت 05 أكتوبر 2019 - 09:32

في قالب درامي يجمع بين الواقعية والخيال، اختار المخرج المغربي محمد زين الدين النبش في قضايا الهامش، وتسليط عدسات الكاميرا على أوضاع سكان بعض المدن المعدنية الغنية بالمغرب استنادا على شخصيات يمتزج في نسجها الواقعي (الوثائقي) بالدرامي، من خلاله فيلمه "امباركة".

ويصوّر زين الدين، في فيلمه الذي سيعرض ضمن فعاليات مهرجان مالمو للفيلم العربي المنظم بالسويد خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري، قصصا اجتماعية مغلفة بأبعاد سياسية، ويسلط الضوء على معاناة أسر تقطن بمحاذاة مصنع للفوسفاط، لا يدرّ شيئا عليهم؛ بل لا يجنون منه سوى الغبار والتلوث وأمراض ضيق التنفس والأمراض الجلدية وغيرها.

ويحكي الفيلم الروائي قصة الشاب "عبدو"، الذي يعيش بضواحي مدينة غنية بثروتها المعدنية الضخمة، رفقة أمه بالتبني "امباركة"، التي حرمتها الظروف من نيل قسط من التعليم؛ ولكنها طورت مهاراتها الذاتية في علاج سكان الحي، معتمدة على خبراتها في عالم الطب الشعبي، مما أكسبها هيبة ووقارا أمام الجميع.

مع تطور الأحداث، يحاول "عبدو" التخلص من حالة الجمود التي يعيشها عبر الخوض في التعلم الذاتي للقراءة والكتابة، إلا أنه يكتشف إصابة صديقه "اشعيبة" بمرض جلدي، فينصحه بالذهاب إلى "امباركة"، المعالجة بالأعشاب الطبيعية، لعلاج مرض "الإكزيما"، وبعد مواقفته عالجته في المرة الأولى، ثم تردد عليها لمرات.

تتغير مجريات الأحداث وتتطور نتيجة تطور العلاقة في ما بينه وبين معالجته، وارتكابه لتصرفات طائشة عديدة، خصوصا أنه تحول من بيع السمك إلى امتهان السرقة وتعنيف الناس وشتمهم؛ وهي أمور عرضته للمتابعة من الشرطة، فصار شخصا تصعب السيطرة عليه.

وشارك في تشخيص الفيلم الروائي الطويل، الذي أنتجته شركة ورزازت للفيلم، كل من فاطمة عاكف والمهدي العروبي وأحمد المستفيد وحنان القبابي وكمال سعد.

يُعَدُّ فيلم “امباركة” رابع فيلم سينمائي روائي طويل للمخرج محمد زين الدين، وهو يرتبط بأفلامه الثلاثة الأخرى: “يقظة” (2003) “واش عقلتي على عادل؟” (2008) و”غضب” (2013)، من حيث بعض التقاطعات على مستوى الفضاءات والأمكنة، والاشتراك في العودة إلى الهامش.

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