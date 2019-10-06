24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "المغرب الأخضر" ينجح في نقل الزعفران الحر إلى "قرويات بولمان" (5.00)

  2. المال مقابل الفراش (5.00)

  3. بناية استعمارية لتعذيب المقاومة تتحوّل إلى متحف تاريخي في خريبكة (5.00)

  4. بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل (5.00)

  5. شوقي يغنّي للأمن الوطني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | فاطمة خير في لجنة تحكيم بـ"مهرجان الإسكندرية"

فاطمة خير في لجنة تحكيم بـ"مهرجان الإسكندرية"

فاطمة خير في لجنة تحكيم بـ"مهرجان الإسكندرية"
هسبريس - و.م.ع
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 11:50

اختيرت الممثلة المغربية فاطمة خير ضمن أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، المقرر إقامتها في الفترة مابين 8 و13 أكتوبر الجاري.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان، إن الفنانة المغربية، اختيرت ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "نور الشريف" للأفلام العربية الطويلة.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة ذاتها، التي ستتولى رئاستها الممثلة المصرية لبلبة، المنتج التونسي علي الزعيم والمخرج العراقي جمال أمين الحسني، والممثلة السورية ليلى جبر والناقدة البحرينية منصورة الجمري، إضافة إلى المخرجة السودانية سارة جاد الله جبارة.

وفاطمة خير من مواليد الدار البيضاء، سنة 1974، قدمت عدة أدوار في أعمال تلفزية وسينمائية، وحصلت من خلالها على عدة جوائز كأحسن ممثلة في مهرجانات خريبكة ودمشق، وجوهانسبورغ والبحرين.

استهلت مسارها الفني بالمشاركة في مسلسل "وفاء" سنة 1988؛ وبعد ذلك أدت أدوار البطولة في عدة مسلسلات؛ من بينها خلخال الباتول (2002) وموعد مع المجهول (2004) والحور العين (2005) ولبريكاد (2007) والغالية (2014)، والماضي لا يموت (2019).

كما مثلت وشخصت خير دور البطولة في العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية، من بينها سارق الأحلام سنة 1994، ونساء ونساء عام 1997 وياقوت (2001) والقسم رقم 8 (2014) والركراكية (2009).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.