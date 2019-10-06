فاطمة خير في لجنة تحكيم بـ"مهرجان الإسكندرية"

هسبريس - و.م.ع

اختيرت الممثلة المغربية فاطمة خير ضمن أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، المقرر إقامتها في الفترة مابين 8 و13 أكتوبر الجاري.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان، إن الفنانة المغربية، اختيرت ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "نور الشريف" للأفلام العربية الطويلة.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة ذاتها، التي ستتولى رئاستها الممثلة المصرية لبلبة، المنتج التونسي علي الزعيم والمخرج العراقي جمال أمين الحسني، والممثلة السورية ليلى جبر والناقدة البحرينية منصورة الجمري، إضافة إلى المخرجة السودانية سارة جاد الله جبارة.

وفاطمة خير من مواليد الدار البيضاء، سنة 1974، قدمت عدة أدوار في أعمال تلفزية وسينمائية، وحصلت من خلالها على عدة جوائز كأحسن ممثلة في مهرجانات خريبكة ودمشق، وجوهانسبورغ والبحرين.

استهلت مسارها الفني بالمشاركة في مسلسل "وفاء" سنة 1988؛ وبعد ذلك أدت أدوار البطولة في عدة مسلسلات؛ من بينها خلخال الباتول (2002) وموعد مع المجهول (2004) والحور العين (2005) ولبريكاد (2007) والغالية (2014)، والماضي لا يموت (2019).

كما مثلت وشخصت خير دور البطولة في العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية، من بينها سارق الأحلام سنة 1994، ونساء ونساء عام 1997 وياقوت (2001) والقسم رقم 8 (2014) والركراكية (2009).