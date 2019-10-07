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الرئيسية | فن وثقافة | كبوة "ذا فويس" تنهي مسيرة ليلى البراق الغنائية

كبوة "ذا فويس" تنهي مسيرة ليلى البراق الغنائية

كبوة "ذا فويس" تنهي مسيرة ليلى البراق الغنائية
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 11:05

بعد فشلها في إقناع لجنة التحكيم في مرحلة "الصوت وبس"، فاجأت الفنانة المغربية ليلى البراق متابعيها بإعلانها عن خبر اعتزالها المجال الفني.

البراق كشفت، في تصريحات صحافية، أن الأغنية التي قدمتها فرضت عليها من لدن المشرفين على البرنامج، مبرزة أن مشاركتها كانت بهدف الترويج لألبومها في الوطن العربي.

وردا على الهجوم الذي تعرضت له، عقب مشاركتها في البرنامج، قالت الفنانة المغربية في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على "أنستغرام": "عذرا، فأنتم على صواب، لقد تأكدت أن مكاني لا يوجد في هذا الوسط الفني المتسخ المليء بالمنافقين، الذين يصطادون في المياه العكرة ويدمرون كل ما هو جميل ويزرعون الفتنة في هذا العالم الوهمي.. نعم، أعترف بأن الألفاظ خانتني، وتكلمت باندفاع كبير؛ لأنني شعرت بالظلم، وعانيت من الألم الذي تسببت به لأمي ولأسرتي التي كانت تتمنى أن أكون نجمة من نجوم الفن وآمنت بموهبتي مند البداية".

وتابعت ليلى البراق: "نعم، أعترف بأنني، بالرغم من حصولي على الدكتوراه، ساذجة كطفلة صغيرة ولا أعرف أن أدافع عن حقوقي؛ لكنني أحمل في قلبي الكثير من الحب والطيبة وليس في قلبي حقد تجاه أحد، ولو ظلمني يوما فإنني أسامحه".

ووصفت ليلى المجال الفني بـ"الميدان الفوضوي"، واسترسلت قائلة: "اليوم، تأكدت أنه لا بد لي أن أبتعد عن هذا الميدان الفوضوي؛ لأن قلبي لا يتحمل السب والقذف، هذا ليس ضعفا مني ولكن احتراما ورأفة بأسرتي التي تحملتني منذ طفولتي، وحفظا لكرامتي".

وكشفت الفتانة المغربية، في التدوينة التي نشرتها على صفحتها الرسمية على "أنستغرام"، أن قرار اعتزالها لم يكن بسبب إخفاقها في برنامج "ذا فويس"؛ ولكن فكرة الاعتزال كانت تراودها منذ سنة 2018، وقالت: "ردود الأفعال السلبية والقذف والسب، الذي تعرضت إليه من طرف البعض، كان مبالغا فيها".

وأوردت في حديثها عن قرار الاعتزال: "لن أقول إنني سوف أعتزل؛ لأنها كلمة لا تليق إلا بالفنانين الذين قدموا الكثير، وكان جزاؤهم النسيان وعدم الاعتراف بهم، وأنا لم أقدم إلا القليل ولكن أحلامي كانت كبيرة جدا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المهدي الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 11:39
هذه التدوينة لوحدها بحمولتها التي تنضح بالنقاء تكشف معدنك الذي لا يمكن ان ينصهر مع قذارة المعادن الخسيسة .. انت فوق كل هذا انت لم تنهزمي بل عافت نفسك ان تلغ في نفس الصحن مع @#& .. أشدّ على يدك بحرارة ..
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7
2 - الناقد الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 12:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا وقبل كل شئ لا داعي للاعتذار فأنت قمت بمحاولة ربما لم يقدروها البعض ولا أحد يرغمك عن فعل شئ سواءا الابتعاد ام لا أنت تعرفين مستواك فقدريه ولا تلتفتي الى من قدفك بكلام دون المستوى، فسيري في الدرب الذي انت مقتنعتا به، الكلام كثير وما قل وذل. وفقك الله فلا أحدا يمكنه أن يريك مستواك فأنت ادرى بنفسك.
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3
3 - هاجر الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 12:06
لا يهمك.فعسى ان تكرهو شيئا و هو خير لكم.انت راقية بطبعك.فكل من هب و دب يمكن ان يكون مغني ولكن لا يمكن ان يكون دكتور
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6
4 - hcben الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 12:20
C'est bête ma sœur de laisser tomber. Continue pour le plaisire, il y a de tout dans la vie les bons et les mauvais, un jour un bon viendra te porter vers le haut.
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