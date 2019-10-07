24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:23
|13:20
|16:34
|19:08
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شبهة هتك عرض تلميذة تلاحق شخصا بإقليم سطات
- "تريبورتور" ينهي حياة خمسيني بمدينة سطات
- "الكنوز" توقع بعصابة في قبضة الدرك بآيت أورير
- المنتخب المغربي يهزم نظيره الماليزي داخل القاعة
- معرض فريد بشفشاون يوثّق للأكياس البلاستيكية
دبلوماسية المملكة تخترقُ دول "سادك".. وقلاع البوليساريو تتهاوى (5.00)
- صراع الدواوين الوزارية يحوّل مقر الحركة الشعبية إلى حلبة ملاكمة - (116)
- رصيف الصحافة: الحكومة المغربية الجديدة تتشكل من 22 وزيرا - (47)
- "مولاي مسعود" .. قصة ثري عصامي انطلق من الصفر إلى القمة - (46)
- الحريات الفردية و"زواج الفاتحة" .. الأسئلة المُغيَّبة في قضية الريسوني - (43)
- فوضى الحركة الشعبية - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عمل غنائي يجمع فنانيْن أمازيغ بموسيقار فرنسي
في توليفة موسيقية تجمع بين التراث الأمازيغي والموسيقى الكلاسيكية والجاز، يستعد كل من هشام ماسين وعلي فايق والموسيقار الفرنسي فيديريك أدو لطرح أغنية جديدة باللغة الأمازيغية.
المغني الأمازيغي علي فايق، الذي ارتبط اسمه بفرقة أمارك فيزيون كعلامة فريدة داخل حقل الفيزيون بين الإيقاعات الأمازيغية وباقي الألوان الموسيقية العالمية، أبرز أن الأغنية ستحمل رؤية موسيقية جديدة، تمزج الآلات الموسيقية الحديثة والقديمة بإشراك كبار العازفين، سعيا إلى الوصول بالأغنية الأمازيغية إلى العالمية.
وأضاف الفنان الأمازيغي، في تصريحات صحافية، أن "هذا الحلم لن يتحقق بإبقاء الأغنية الأمازيغية في وضعها الحالي"، مشددا على ضرورة الانفتاح على أشكال موسيقية جديدة من أجل الاستمرارية.
وعن تعاونه مع الموسيقار الفرنسي فريدريك، قال هشام ماسين إن "العمل إلى جانبه أمر مفرح، وأتمنى أن يحقق العمل نجاحا كبيرا، ويساهم في تطور الأغنية الأمازيغية"، معتبرا أن "الفن بدون علم أو مستوى فكري يظل محدودا ومغلقاً تنعدم فيه روح التطور والرُّقي".
ويعتبر الفنانان ماسي وفايق من الوجوه الشبابية التي تعمل على تطوير الموسيقى الأمازيغية العصرية، من خلال تغيير في الإيقاع والكلمات لمسايرة تطور الأغنية المغربية والعالمية.
تجدر الإشارة إلى أن فريديريك أدو، الذي ولد بمدينة لييل الفرنسية، قد حصل على شهادة الماجيستير في آلة السكسوفون بكندا وديبلوم دولة بفرنسا ويدرس في معاهد موسيقية عديدة شمال فرنسا ومديرا للمعهد الموسيقي وقائد أوركسترا.