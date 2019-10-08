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الرئيسية | فن وثقافة | "ملتقى الإسيسكو" ينطلق باستضافة عباس الجراري

"ملتقى الإسيسكو" ينطلق باستضافة عباس الجراري

"ملتقى الإسيسكو" ينطلق باستضافة عباس الجراري
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 09:15

أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) إطلاق "ملتقى الإيسيسكو الثقافي"، الذي سيحتضن لقاءات فكرية وثقافية شهرية تدعى إليها نخبة من قادة الفكر والثقافة من داخل العالم الإسلامي وخارجه لطرح أبرز القضايا الفكرية والثقافية.

وسيَفتتح "ملتقى الإيسيسكو الثقافي"، الذي يدخل ضمن توجهات المنظمة الجديدة، أول لقاء له باستضافة عباس الجراري، عميد الأدب المغربي، الذي سيلقي محاضرة مفتوحة للعموم بعنوان "التحديات الثقافية المستقبلية في العالم الإسلامي"، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 على الساعة السادسة مساء، بمقر "الإيسيسكو" بالرباط.

ويهدف هذا الملتقى إلى أن يصبح منصة للنخب الفكرية، "ومحضنا للكفاءات الثقافية لتدارس موضوعات الشأن الثقافي ذات الأولوية على الساحة العربية والإسلامية والدولية، واستكشاف الاتجاهات الفكرية والثقافية والتربوية لدى صناع القرار في هذه المجالات".

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