24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. خدمة النقل تحارب الهدر المدرسي في قرى اشتوكة (5.00)

  2. الشرطة تتبرع بالدم (5.00)

  3. فاجعتان في واحدة (5.00)

  4. مركز في وزان يعيد منقطعين إلى فصول الدراسة‎ (5.00)

  5. نظام "جيسطار" يربط بين الدوائر الأمنية المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | جهود تراهن على إنقاذ "سينما السلام" في أكادير

جهود تراهن على إنقاذ "سينما السلام" في أكادير

جهود تراهن على إنقاذ "سينما السلام" في أكادير
هسبريس من أكادير
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 23:46

بعد المناشدات المتتالية لفعاليات مدنية بإنقاذ سينما السلام بمدينة أكادير، وهي من المعالم القليلة التي صمدت في وجه الزلزال الذي ضرب المدينة عام 1960 وبقيت شاهدة على لحظة مفصلية من تاريخها، تقرر تحويلها إلى مركب ثقافي.

قرار تحويل سينما السلام المغلقة منذ سنوات طويلة إلى مركب ثقافي وفني اتخذ أمس الإثنين، عقب تصويت مكونات المجلس الجماعي لأكادير، بالإجماع، على اقتنائها، بعدما سادت، خلال الآونة الأخيرة، أخبار باحتمال شرائها من طرف منعش عقاري لتحويلها إلى مشاريع عقارية.

قرار تحويل سينما السلام، الواقعة في حي البطوار، إلى مركب ثقافي وفني لقي ترحيبا من طرف سكان المدينة وهيئات مدنية، حيث ثمّنت الجمعية المنظمة لمهرجان "إسني ن أورغ" التفاعل الإيجابي مع مطالب الفنانين والمثقفين بمدينة أكادير الذين طالما نادوا بالحفاظ على القاعة السينمائية التي تشكل معلمة بارزة من معالم ذاكرة أكادير التاريخية، الفنية والثقافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.