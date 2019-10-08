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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان الكوميدي المصري طلعت زكريا في ذمة الله

الفنان الكوميدي المصري طلعت زكريا في ذمة الله

الفنان الكوميدي المصري طلعت زكريا في ذمة الله
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:41

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الثلاثاء، وفاة الممثل الكوميدي طلعت زكريا عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، على صفحته في "فيسبوك"، إن الفنان الكوميدي تدهورت حالته خلال "الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك".

وولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا.

واشتهر زكريا بأفلام عديدة أبرزها "طباخ الريّس" في 2008، و"جاءنا البيان التالي" في 2001، وكان من أكثر الفنانين المعارضين لثورة 25 يناير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Nabil الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 17:03
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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2 - عبده / الرباط الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 17:09
انا لله و انا اليه راجعون... رحمه الله و غفر له و صبر اهله
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3 - زيد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 17:10
رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تعازينا الحارة ان لله وان اليه راجعون
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4 - حسن بن محمد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 17:18
نبتهل الله سبحانه وتعالى ان يسكنه فسيح جناته وأن يرزقه التبات عند السؤال و ان يتجاوز عنه والصبر والسلوان للاهل فيما أصابهم . إنا لله وإنا إليه راجعون
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5 - عادل عادل الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 17:19
طلعت زكريا فنان كوميدي مسيحي
اللهم ارحمه و ارحمنا و ارحم جميع خلقك يا رب العالمين
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