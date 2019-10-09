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الرئيسية | فن وثقافة | مؤلفون يتوصلون بمستحقات توزيعات الدراما والأدب

مؤلفون يتوصلون بمستحقات توزيعات الدراما والأدب

مؤلفون يتوصلون بمستحقات توزيعات الدراما والأدب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 13:26

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال الشروع في تحويل مستحقات المؤلفين المتعلقة بتوزيعات صنف الدراما والأدب، ابتداء من الجمعة 04 أكتوبر الجاري.

وأوردت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن توزيعات شهر أكتوبر الجاري عن مداخيل النسخة الخاصة، صنفي الدراما والأدب، بلغت أزيد من 3 ملايين درهم، استفاد منها 125 مبدعا، أما فيما يخص توزيعات شهر أكتوبر الجاري عن مداخيل حقوق المؤلفين، صنف الموسيقى، فقد بلغت ما يناهز 6 ملايين درهم، استفاد منها 1026 مبدعا، بحيث سيتم تحويلها لفائدة المستفيدين ابتداء من يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019.

وبلغ عدد المستفيدين من التوزيعات بمختلف الأصناف الموسيقية والأدبية والدرامية، ابتداء من شهر يناير 2019 إلى بداية شهر أكتوبر، 5639 مستفيدا، بغلاف مالي بلغ 28.700.000.00 درهم، يقول البلاغ.

وشددت الوزارة على أنها حريصة على ضمان الحقوق المادية والأدبية لكل أشكال الإبداع بالمغرب، من خلال مخططها العملي ذي الصلة، الذي يروم تطوير المنظومة القانونية المعتمدة، وتعزيز نجاعة الاستخلاص، والتشجيع على الانخراط والتصريح بالمصنفات لضمان الاستفادة من جميع الحقوق المادية والمعنوية التي يكفلها القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

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