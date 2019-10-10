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الرئيسية | فن وثقافة | إعلان نمساوي وبولنديّة فائزَين بجائزة نوبل للأدب

إعلان نمساوي وبولنديّة فائزَين بجائزة نوبل للأدب

إعلان نمساوي وبولنديّة فائزَين بجائزة نوبل للأدب
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 12:20

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، فوز الكاتب النمساوي بيتر هاندك (الصورة) بجائزة نوبل للأدب لعام 2019.

كما أعلنت الهيأة نفسها المانحة للجائزة المرموقة، اليوم أيضا، عن منح الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك جائزة نوبل للأدب عن سنة 2018.

جدير بالذكر أن الأكاديمية أجلت الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الأدب لعام 2018، العام الماضي، بعد فضيحة الاعتداء الجنسي والانتهاكات المزعومة لقواعد تضارب المصالح؛ والتي أدت إلى حدوث صدع عميق في المؤسسة.

وأعقبت ذلك إعادة هيكلة للأكاديمية، وشمل ذلك إضافة خمسة أعضاء خارجيين إلى لجنة نوبل التي تعد قائمة قصير،. كما غادر العديد من الأعضاء الأكاديمية، بما في ذلك الشاعرة كاترينا فروستنسون التي أدين زوجها، جان كلود أرنو، في دجنبر 2018 بتهمتي اغتصاب.

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