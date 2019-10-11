فيلم "موؤودة" .. صرخة سينمائية لإسماع صوت النساء المعنّفات

هسبريس من الرباط

صرخة فنية وتساؤلات جوهرية تنبعث من وراء عدسات الكاميرا أطلقتها الممثلة سلمى حبيبي، إلى جانب زوجها المخرج محمود فريطس، لإسماع صوت النساء المعنفات وملامسة عدد من الطابوهات المسكوت عنها، من خلال الفيلم السينمائي "موؤودة".

الفيلم الروائي الطويل "ARAB WOMEN"، الذي اختار مخرجه تقديم عرضه ما قبل الأول بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، يحكي قصة ولادة الطفلة "حياة" وسط محيط عائلي هش، حيث تتعرض للظلم والعنف طيلة مراحل عمرها، في صراعها مع عدد من الشخصيات، لتسليط الضوء على عدد من الظواهر الاجتماعية، في قالب يجمع بين الحب والألم، حسب فريطس.

تتوالى أحداث الفيلم، من خلال رصد قصة البطلة "حياة" التي تكافح من أجل أن تتنصر لعنفوانها الأنثوي وكرامتها الإنسانية؛ وذلك في ظل مجتمع يعيش الهشاشة والعنف على مستوى تمثلاته تجاهها، لينتهي بممارسة الجنس على جثة البطلة وسط قبرها.

معاناة "حياة" التي تلخص قصص عدد من النساء المغربيات والعربيات، في مواجهتهن للعنف بشتى أنواعه، بما فيه العنف الجنسي، تقول عنها الممثلة سلمى حبيبي: "شخصية استنزفت مني الكثير من الطاقة والجهد والصبر…لأنها شخصية مركبة جسدت فيها مراحل عمرية مختلفة، من مراهقة إلى شابة ثم زوجة وأم لطفلة".

وتضيف بطلة الفيلم ومنتجته: "لقد كلفتني هذه الشخصية عدة تضحيات.. ضحيت بشعري في الفيلم، وكان الأمر صعبا بالنسبة إلي، ولكنني قررت التمرد وحلقت شعري تضامنا مع كل امرأة عربية ظلمت ومازالت تتعرض للظلم. الفيلم مليء بالمفاجآت والمشاهد القوية التي ستجعل الجمهور يتعاطف مع حياة ويعيش معها معاناتها وقصتها بكل جوارحه".

واسترسلت الممثلة في حديثها عن مشهد حلاقة شعرها: "كان مشهدا مؤثرا، وبالضبط لحظة إدخالي إلى السجن.. «قرعت راسي» في 8 مارس الذي هو عيد المرأة، رغم أن المخرج طلب مني أن استعمل "الميكاب" و"الماسك"؛ لكني رفضت هذا العرض وأصررت على حلق شعري تضامنا مع كل امرأة عربية تعرضت للعنف والظلم ولم تنل حقها".

وشاركت في بطولة "موؤودة" كل من الممثلة سلمى حبيبي، هند ضافر، Ange clairand، كريمة وساط، أسماء بنزكور وآخرين؛ فيما أشرفت على إنتاجه "حبيبي للإنتاج الفني والإعلامي".