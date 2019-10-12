24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"
- فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات
- سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟
- "تكنو موبايل" تطرح هاتفا ذكيا جديدا في المغرب
- جديد هواتف ﺗﻜﻨﻮ
"التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)
منعشون يخفضون أسعار الأراضي أمام ركود مبيعات القطاع العقاري (5.00)
قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين (5.00)
رصيف الصحافة: إيطاليا تقرر ترحيل آلاف المهاجرين السريّين المغاربة (4.00)
- المغرب يُرحب بإنشاء آلية عسكرية مشتركة مع المينورسو بالصحراء - (88)
- قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين - (82)
- المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل مع نظيره الليبي - (70)
- منعشون يخفضون أسعار الأراضي أمام ركود مبيعات القطاع العقاري - (70)
- "تقديم استشارات" يهدد أصحاب "البذلة السوداء" بالخضوع لعقوبات - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مطرب الراي "بوشناق" يحذر من "الانتحار الفني"
حذر الفنان المغربي حميد بوشناق مما وصفه بـ"الانتحار الفني"، منتقدا الوضع الحالي الذي آل إليه الفن المغربي.
ووصف فنان الراي المغربي الميدان الفني بـ"العفن"، وقال إنه "أصبح مفتوحا أمام كل من هب ودب"، وزاد: "فيقو من الدعارة والاستغلال الجنسي والعقلي"، مشيرا إلى أن الأعمال الفنية تشبه بعضها وتفتقر إلى الإبداع.
وكان بوشناق عبر في حديثه لهسبريس عن رفضه الانصياع وراء موجة الأغاني الشبابية، وقال: "لا يمكنني أن أتبع أي موجة كيفما كانت؛ فأنا أتوفر على موجتي الخاصة..ومن ثم فإنني سأتولى الدفاع عن إرث بوشناق وعن عطاء عن هذه العائلة طوال 35 سنة؛ وهو أمر غير سهل".
ووجه بوشناق كلامه للفنانين الصاعدين قائلا: "عليهم أن يفكروا جيدا في إنتاج أغان تدوم طويلا وتبقى على الأمد؛ أما تلك التي تعيش شهرا أو شهرين فهي سيف ذو حدين".
ويرى حميد بوشناق أن "أغلب الشباب الصاعدين اليوم تم إلهامهم من أغاني الإخوان بوشناق"، قائلا: "لذلك سأعمل على تقديم منتوج سيظل المغاربة يستمعون إليه مرارا وعلى مدار السنة، وليس من أجل التعبئة".
وأوضح حميد بوشناق أن كثيرا من الفنانين الشباب استوحوا أغانيهم من أعمال مجموعة "الإخوان بوشناق"، كما أن بعضهم أخذ مقاطع منها ونسبها إلى نفسه، وقال: "إنها فرصة ليعرف بعض الفنانين الذين استغلوا طيبتي وأخلاقي أنه من العيب أن ينسبوا أغاني لي ولمجموعة بوشناق إلى أنفسهم".