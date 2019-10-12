مطرب الراي "بوشناق" يحذر من "الانتحار الفني"

هسبريس من الرباط

حذر الفنان المغربي حميد بوشناق مما وصفه بـ"الانتحار الفني"، منتقدا الوضع الحالي الذي آل إليه الفن المغربي.

ووصف فنان الراي المغربي الميدان الفني بـ"العفن"، وقال إنه "أصبح مفتوحا أمام كل من هب ودب"، وزاد: "فيقو من الدعارة والاستغلال الجنسي والعقلي"، مشيرا إلى أن الأعمال الفنية تشبه بعضها وتفتقر إلى الإبداع.

وكان بوشناق عبر في حديثه لهسبريس عن رفضه الانصياع وراء موجة الأغاني الشبابية، وقال: "لا يمكنني أن أتبع أي موجة كيفما كانت؛ فأنا أتوفر على موجتي الخاصة..ومن ثم فإنني سأتولى الدفاع عن إرث بوشناق وعن عطاء عن هذه العائلة طوال 35 سنة؛ وهو أمر غير سهل".

ووجه بوشناق كلامه للفنانين الصاعدين قائلا: "عليهم أن يفكروا جيدا في إنتاج أغان تدوم طويلا وتبقى على الأمد؛ أما تلك التي تعيش شهرا أو شهرين فهي سيف ذو حدين".

ويرى حميد بوشناق أن "أغلب الشباب الصاعدين اليوم تم إلهامهم من أغاني الإخوان بوشناق"، قائلا: "لذلك سأعمل على تقديم منتوج سيظل المغاربة يستمعون إليه مرارا وعلى مدار السنة، وليس من أجل التعبئة".

وأوضح حميد بوشناق أن كثيرا من الفنانين الشباب استوحوا أغانيهم من أعمال مجموعة "الإخوان بوشناق"، كما أن بعضهم أخذ مقاطع منها ونسبها إلى نفسه، وقال: "إنها فرصة ليعرف بعض الفنانين الذين استغلوا طيبتي وأخلاقي أنه من العيب أن ينسبوا أغاني لي ولمجموعة بوشناق إلى أنفسهم".