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الرئيسية | فن وثقافة | تعيين بنسعيد مستشارا إعلاميا لمدير "الإيسيسكو"

تعيين بنسعيد مستشارا إعلاميا لمدير "الإيسيسكو"

تعيين بنسعيد مستشارا إعلاميا لمدير "الإيسيسكو"
هسبريس من الرباط
السبت 12 أكتوبر 2019 - 09:50

عيّن الأستاذ المحجوب بنسعيد، الخبير المغربي في الإعلام والاتصال، مستشارا إعلاميا للدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام الجديد للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وبالإضافة إلى هذه المهمة، سيقوم المحجوب بنسعيد بمتابعة تنفيذ برامج "إيسيسكو" في مجال الاتصال؛ والتي تكتسي طابعا أكاديميا ومعرفيا في مجالات التشريع والقوانين الإعلامية، وتكوين الإعلاميين في مختلف المهن الجديدة للإعلام، والمعالجة الإعلامية والقانونية والحقوقية لظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتمييز العنصري.

بنسعيد حاصل على ماستر في الاتصال المؤسسي عام 1991، ودكتوراه في الإعلام عام 2005، وشغل منصب خبير في برامج الاتصال في "إيسيسكو" منذ سنة 2001، ومنصب رئيس قسم الإعلام، ثم رئيسا لمركز الإعلام والاتصال.

وقام بنسعيد، وفق "إيسيسكو"، بدور كبير في انفتاح المنظمة على ممثلي وسائل الإعلام، وتعزيز العلاقات المهنية معهم، والتعريف بأنشطتها على نطاق واسع.

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