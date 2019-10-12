ألوان موسيقية تُطرب جمهور "منظار" في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

انطلقت، ليلة الجمعة بالمكتبة الوسائطية لمدينة خريبكة، النسخة الأولى من مهرجان "منجم الفن" (Mine d’Art) الذي تنظمه "Act4Community" التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، بشراكة مع "L’uzine/مؤسسة ثرية وعبد العزيز التازي".

وعرف حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان "مِنْظَار" حضور عامل إقليم خريبكة، ومدير موقع خريبكة للمجمع الشريف للفوسفاط، وعدد من الضيوف والمدعوين والمدعوّات من داخل وخارج المدينة.

وقام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة معرض جماعي للصور الملتقطة بأحياء مدينة خريبكة، باعتبارها ثمرة مشاركة عدد من الشبّان في ورشة للتصوير الفوتوغرافي استغرقت 3 أشهر من الاشتغال.

وقُدّمت للحاضرين توضيحات حول الصور المعروضة من طرف الشبّان الذين استفادوا من الأعمال التطبيقية والنظرية للورشة، وذلك من أجل "صقل مواهبهم وإبراز خبراتهم وتعزيز معارفهم في فن التصور الفوتوغرافي".

وتعاقب على تقديم التوضيحات عدد من الشابّات والشبّان، الذين أشاروا إلى أن المعرض الجماعي للصور اختير له شعار "خريبكة: الداخل والخارج"، ويتضمن صورا مختلفة من حيث التيمات التي توزّعت بين المعمار والبورتريه والتراث وغير ذلك.

وشاهد الضيوف شريطا يعرض المراحل التي مرّت منها الورشات المنظمة في وقت سابق استعدادا للمهرجان، وهي ورشات التصوير الفوتوغرافي والرقص الحضري والفيديو، إضافة إلى إقامة فنية جمعت مجموعة موسيقية محلية وفنانين من مناطق مختلف.

وعلى منصة نُصبت بالساحة الخارجية للخزانة الوسائطية، قُدّمت، أمام عامل الإقليم والوفد المرافق له، مجموعة من الوصلات الموسيقية والغنائية المتنوعة، تابعها جمهور شبابيّ بامتياز، فيما استمرت العروض الغنائية إلى وقت متأخر من الليل.

وافتتحت الفنانة "ليلى"، القادمة من المنطقة الشرقية للمملكة، العروض الموسيقية والغنائية المبرمجة في اليوم الأول من مهرجان "منظار"، من خلال تقديم مجموعة من الأغاني والرقصات التي أطربت الفئة الشابة من الجمهور.

وحرصت المغنية ذاتها على تقديم أغانٍ متنوعة من حيث إيقاعاتها الموسيقية ومزجها بين الروك والريغي والبلوز، مما دفع مجموعة من الشبّان والشّابات إلى التفاعل مع الأغاني المقدّمة، والتعبير عن فرحهم بالرقص والتصفيق والغناء والصفير.

وأشارت الفنانة ليلى، في تصريح لهسبريس، إلى أنها "جد سعيدة بالتواجد لأول مرة بمدينة خريبكة"، مضيفة أنها تفاجأت بتفاعل الجمهور ولم تكن تتوقع أن يكون بذلك الحماس"، خاتمة كلامها بالتأكيد على أن "النسخة الأولى من المهرجان كانت رائعة".

أما الفقرة الثانية من برنامج العروض الموسيقية، فقد عرفت صعود فرقة "الرما دابا" التي جمعت بين فن "عبيدات الرما" التراثي ومجموعة من النغمات الحديثة والمعاصرة، وهو نتاج شهر من العمل في إقامة فنية تهدف إلى خلق عمل موسيقي يمزج بين تلك الألوان.

واختُتمت السهرة الموسيقية والغنائية بتقديم أغان متميزة للفنان "المعلم حسن بوسو"، الذي عمل، رفقة باقي أعضاء فرقته الموسيقية، على تنويع أغانيه في فن كناوة، وذلك تحت تصفيقات الجمهور الذي تفاعل بشكل واضح معها.

يُشار إلى أن مهرجان "منظار" أو "منجم الفن" (Mine d’Art)، ينظّم من 11 إلى 19 أكتوبر الجاري، ويقدّم، بالإضافة إلى برمجته الفنية، مجموعة من الورشات التكوينية في مختلف التخصصات الفنية كالموسيقى وفنون الشارع والتصوير والمسرح والفيديو والبودكاست...