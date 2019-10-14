كاظيمي يتحوّل إلى شرطي مغربي في مسلسل كوري

هسبريس من الرباط

سرق الممثل كمال كاظيمي الأضواء بعد عرض أولى حلقات المسلسل الكوري "Vagabond" (المتشرد)، الذي تبثه منصة "نيتفليكس"، والذي صُوّر جزء من أحداثه السنة الماضية بالمغرب.

ويجسد كاظيمي، إلى جانب النجمين لي سونغ جي وباي سي جي، دور شرطي مغربي يحقق في مقتل طفل داخل طائرة كورية كانت متجهة إلى المغرب للمشاركة في منافسة رياضية. وكشف الممثل المغربي أنه تردد في قبول الدور في بادئ الأمر لأن المخرج طلب منه التحدث باللغة الإنجليزية في بعض المشاهد، مضيفا أنه تمكن من إتقان الإنجليزية بمساعدة شقيقته التي تعمل أستاذة لهذه اللغة.

وإلى جانب كاظيمي، يشارك في المسلسل الكوري الممثل الشاب مجدي السعيدي، الذي يجسد دور موظف مغربي في فندق، يحاول تنفيذ طلبات عصابة كورية للوقوف في وجه شاب يبحث عن حقيقة مقتل شقيقه الصغير في طائرة متجهة إلى المملكة كان يستقلها رفقة أقرانه للمشاركة في منافسة رياضية.

المسلسل الذي صيغ في قالب يجمع بين الإثارة والأكشن، يحكي قصة تحطم طائرة بشكل غامض، وهو ما تسبب في مقتل 200 شخص، بمن فيهم ابن أخ تشا دال جون، الذي عقد عزمه على اكتشاف حقيقة الحادث، حيث سيشرع في إنجاز تحقيق سيقوده إلى شبكة فساد متشابكة، فتتداخل حياته مع حياة جو هاي ري، التي تعمل عميلة سرية لدى المخابرات، وهي ابنة غو كانغ تشول، الملازم في سلاح مشاة البحرية الذي توفي بشكل مأساوي.

وكان طاقم المسلسل الكوري قد حط الرحال السنة الفارطة بالمغرب لتصوير مشاهد العمل بكل من طنجة، أصيلة ومراكش، تحت إشراف شركة Sony Pictures المسؤولة عن التوزيع.

صحيفة "يونهاب نيوز" الكورية كتبت أن "فريق عمل المسلسل الكوري لم يختر المغرب كمكان للتصوير فقط، بل لأن ضرورة السيناريو تطلبت الانتقال إلى المغرب، إذ تدور أحداث القصة حول البطلة، النجمة الكورية بيا سوزي، التي تعمل موظفة بسفارة بلدها بالرباط، قبل أن تلتقي بالممثل لي سونغ جي، الذي يحلم بأن يصبح مغامرا مختصا في تصوير أفلام الحركة، ليجد نفسه فارا من بلاده بسبب تهمة فساد، ثم يضطر إلى البحث في قضية مقتل أحد أفراد أسرته، في سقوط طائرة مدبر، وهنا يلتقي البطلان في رحلة مغامرة شيقة".

وتعرض منصة "نيتفليكس" يومي الجمعة والسبت أحداث المسلسل الكوري الموزع على 16 حلقة، إلى غاية التاسع من نونبر المقبل.