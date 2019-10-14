السينما المغربية تخطف جوائز مهرجان الإسكندرية

هسبريس من الرباط

توجت السينما المغربية، بأربع جوائز في مهرجان الإسكندرية لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، في نسخته الــ35 التي اختتمت مساء أمس الأحد.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة "الأفلام الروائية الطويلة"، خلال حفل الاختتام، الذي أقيم بمسرح "سيد درويش" بالإسكندرية، عن فوز شريط "رحل" وهو إنتاج مغربي فرنسي للمخرج الفرنسي أوليفي كوزيماك بجائزة أفضل فيلم، بينما نال مخرج الشريط أوليفي كوزيماك أيضا جائزة أفضل مخرج، كما أحرزت بطلة الفيلم الممثلة المغربية جليلة تلمسي جائزة أفضل ممثلة.

وفي مسابقة "نور الشريف" للأفلام الروائية العربية الطويلة، فاز شريط "التمرد الأخير" للمخرج المغربي جيلالي فرحاتي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما في مسابقة "الأفلام القصيرة التسجيلية"، فأحرز جائزة افضل شريط، فيلم "الرجل العجوز والجبل" للمخرج المغربي محمد رضا جوزناي.

وتنافست على جوائز الدورة الــ35 لمهرجان الإسكندرية 6 أفلام مغربية، ويتعلق الأمر - فضلا عن شريطي "رحل" و"التمرد الأخير" - بـ"أسيا" و"ظل الحيط" على التوالي للمخرجة مليكة زايري والمخرج عبد الحفيظ عيساوي في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة و"إملشيل قريتي الجميلة" للمخرج عمر مولديورا، و"الرجل العجوز والجبل" للمخرج محمد رضا جوزناي في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة.