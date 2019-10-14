24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. حمودي: العربية وطن شاسع .. ولا قطيعة بين لغة الضاد والأمازيغية (5.00)

  2. شودري ترسم معالم "الحداثة الهندية" في محاضرة بأكاديمية المملكة (5.00)

  3. كاغامي يضع النجاح الروانديّ والتمكين النسائي تحت المجهر في مراكش (5.00)

  4. وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر (5.00)

  5. انتقادات وزارة الخارجية تدفع مزوار إلى الاستقالة من "اتحاد الباطرونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | السينما المغربية تخطف جوائز مهرجان الإسكندرية

السينما المغربية تخطف جوائز مهرجان الإسكندرية

السينما المغربية تخطف جوائز مهرجان الإسكندرية
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 00:43

توجت السينما المغربية، بأربع جوائز في مهرجان الإسكندرية لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، في نسخته الــ35 التي اختتمت مساء أمس الأحد.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة "الأفلام الروائية الطويلة"، خلال حفل الاختتام، الذي أقيم بمسرح "سيد درويش" بالإسكندرية، عن فوز شريط "رحل" وهو إنتاج مغربي فرنسي للمخرج الفرنسي أوليفي كوزيماك بجائزة أفضل فيلم، بينما نال مخرج الشريط أوليفي كوزيماك أيضا جائزة أفضل مخرج، كما أحرزت بطلة الفيلم الممثلة المغربية جليلة تلمسي جائزة أفضل ممثلة.

وفي مسابقة "نور الشريف" للأفلام الروائية العربية الطويلة، فاز شريط "التمرد الأخير" للمخرج المغربي جيلالي فرحاتي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما في مسابقة "الأفلام القصيرة التسجيلية"، فأحرز جائزة افضل شريط، فيلم "الرجل العجوز والجبل" للمخرج المغربي محمد رضا جوزناي.

وتنافست على جوائز الدورة الــ35 لمهرجان الإسكندرية 6 أفلام مغربية، ويتعلق الأمر - فضلا عن شريطي "رحل" و"التمرد الأخير" - بـ"أسيا" و"ظل الحيط" على التوالي للمخرجة مليكة زايري والمخرج عبد الحفيظ عيساوي في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة و"إملشيل قريتي الجميلة" للمخرج عمر مولديورا، و"الرجل العجوز والجبل" للمخرج محمد رضا جوزناي في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.