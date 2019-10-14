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الرئيسية | فن وثقافة | فيلم "مرشحون للانتحار" يحصد 4 جوائز بالأردن

فيلم "مرشحون للانتحار" يحصد 4 جوائز بالأردن

فيلم "مرشحون للانتحار" يحصد 4 جوائز بالأردن
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:40

فاز الفيلم القصير "مرشحون للانتحار"، لمخرجه المغربي حمزة عاطفي، بأربعة جوائز ضمن فعاليات النسخة السابعة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام الذي اختتم بالمركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان.

ونال الفيلم المغربي، الذي يعالج من خلال قالب خيالي تيمة التضحية بالذات من أجل الآخرين برؤية إخراجية متجددة، جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة غالية بن زادية، وجائزة أفضل سيناريو لأميمة عبد، وجائزة أفضل إخراج مناصفة مع الفيلم الأردني "لست وحيدا" لمخرجه أشرف العبادي.

وحصل الفنان الأردني أحمد العمري على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "لست وحيدا"، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل إضاءة وتصوير.

ومنحت جائزة أفضل مونتاج للفيلم الفرنسي "الفريسة" ، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية للفيلم المصري "ورقة شجر"، فيما حصل الفيلم الأفغاني "اللون المخفي" على جائزة التحكيم الخاصة ، فضلا عن منح الطفل محمد دعدع جائزة تقديرية لدوره في فيلم "نمرة 43" .

وتنافست على جوائز المهرجان الثمانية عشرة أفلام من بولندا وأندورا والمغرب، ومصر وفرنسا وألمانيا وأفغانستان، إضافة إلى ثلاثة أفلام أردنية.

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