فريق مغربي يشرف على "كليب" محمد رمضان

هسبريس من الرباط

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "إنساي" التي جمعت الفنان المغربي سعد لمجرد بالفنان المصري محمد رمضان، حلّ الأخير بمدينة مراكش لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "السلطان".

واختار الفنان "الأسطورة" تصوير أحداث أغنيته، التي يتعاون فيها مجددا مع المخرج حسام الحسيني، مخرج كليب "إنساي"، بفندق المامونية التاريخي الذي تم تشييده سنة 1923، واستقطب مشاهير الفن والسياسة والأدب.

وكشفت مصادر لهسبريس أن المصري رمضان استعان بفريق تصوير مغربي، انكب منذ أسبوع على تجهيز مكان تصوير الفيديو كليب بالمدينة الحمراء، والذي خصصت له ميزانية كبيرة ليصور بأحدث التقنيات.

وأورد المتحدث ذاته أن الفيديو كليب سيتم طرحه خلال أيام بعد انتهاء عملية المونتاج على قناة روتانا الرسمية، ويتضمن حملة دعائية لأحد المشروبات الطاقية.

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قد طرحت أغنية "السلطان" التي كتب كلماتها ولحنها أحمد شيكو، وأشرف على توزيعها سمسم، عبر تطبيق ديزر.

واستقبل الجمهور المغربي الفنان المصري، مساء الثلاثاء، على الطريقة المغربية، عند وصوله بمطار مراكش المنارة، حيث وجد في استقباله فرقة الفلكلور المغربي "الدقة المراكشية". والتقط رمضان مجموعة من الصور مع معجبيه توثيقا لوصوله إلى المغرب.