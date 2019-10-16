حرائق لبنان تؤجّل الجديد الغنائي لحفيظ الدوزي

هسبريس من الرباط

قرر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي تعليق إطلاق كليب أغنيته الجديدة "100٪ راي" الذي كان من المرتقب أن يصدر الثلاثاء، تضامنا مع ضحايا الحرائق التي شبت على الحدود السورية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.

وعبر "الدوزي" عن تضامنه مع الشعب اللبناني، وذلك بتأجيل طرحه العمل الفني الجديد إلى أجل لم يحدده، إذ قال في آخر "تدويناته" على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام": "تضامنا مع الشعب اللبناني الذي ابتلعت على مدار يومين حرائق كبيرة مساحات ضخمة من أراضيه، وأراضي بالمناطق الحدودية السورية، قررنا عدم إصدار كليب الأغنية الجديدة لأجل غير مسمى.. حمى الله بلاد الأرز من كل شر وهون على قلوب شعبها حرارة المأساة".

وكان الفنان المغربي احتكر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة بالمغرب والجزائر على موقع "يوتيوب"، بعد نشره فيديو ترويجيا لأغنية "100٪ راي".

ويعود الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، من خلال هذا العمل، الذي تعامل فيه على مستوى الكلمات مع شقيقه قادر، فيما صور الكليب في تركيا، إلى نوعية الأغاني التي قدمها في بدايته، والتي تندرج ضمن خانة الراي الرومانسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أخرى أقدمت عليها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي اقترحت إقامة حفل يعود ريعه للضحايا برعاية من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

يذكر أن نحو 103 حرائق اندلعت في مناطق لبنانية عدة والتهمت مساحات واسعة من الأراضي في مناطق لبنانية وسورية.