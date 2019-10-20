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كُتّاب وآراء
المسرح الحر يعرض "محاكمة مسافر" عبر المدن
قدمت فرقة محترف المسرح الحر، في إطار جولتها المسرحية بعدد من المدن المغربية، عملها المسرحي الجديد "محاكمة مسافر" المدعم من قبل وزارة الثقافة بمدينة فاس.
وتتناول المسرحية موضوع استغلال المرأة بشكل عام، من خلال مجموعة من الرسائل التي ركزت على إثارة انتباه المشاهدين إليها خاصة في تناول العلاقات السرية وعلاقات الرجل بالمرأة ومسألة العنف.
وفي تصريح صحافي قال مخرج المسرحية عبد الحق بلمجاهد: "إن قضية المرأة هي قضية عالمية ليست مرتبطة بمكان أو زمان ما، وأنا أفضل الاشتغال في أعمالي المسرحية على مواضيع إنسانية محضة".
كما أضاف المخرج المسرحي: "لقد قمنا بعد اقتباس النص المسرحي بمعالجته اعتبارا للوسط الاجتماعي المغربي".
واعتمدت مسرحية "محاكمة مسافر" في عرضها على تقنيات الإضاءة واستغلال مكان العرض في محاولة لصنع جسر تواصلي مع الجمهور، خاصة في إشراكه بمجموعة من المشاهد واعتباره جزءا من العرض المسرحي.
وستواصل فرقة محترف المسرح الحر جولتها الفنية لمسرحية "محاكمة مسافر" بمجموعة من المدن المغربية، كما ستقوم في وقت لاحق بجولة خارج أرض الوطن بشراكة مع وزارة الجالية.
قام باقتباس وإعداد المسرحية عبد المولى محترم عن النص الأصلي "الرحلة الجانبية" للكاتب الألماني مارتن فاسلر، وأخرجها ولعب دور البطولة فيها الفنان عبد الحق بلمجاهد، وشارك في التشخيص: هند ضافر، بادي الرياحي، عزيز عبدوني.