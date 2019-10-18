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الرئيسية | فن وثقافة | ريدوان يهدي الملك أغنية جديدة في "عيد الميلاد"

ريدوان يهدي الملك أغنية جديدة في "عيد الميلاد"

ريدوان يهدي الملك أغنية جديدة في "عيد الميلاد"
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:41

بعد الجدل الذي خلقه غيابها عن فيديو كليب "Happy Brithday Sidna"، بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس، تنضم ماريا نديم إلى قائمة النجوم المشاركين في النسخة الثانية من الأغنية، التي يستعد المنتج المغربي العالمي نادر الخياط طرحها إلى جانب عدد من النجوم المغاربة.

وكشف المنتج المغربي المعروف بـ"ريدوان"، في تصريح لهسبريس، أن النسخة الثانية من الأغنية، التي سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، ستعرف مشاركة عدد من الفنانين المغاربة، من بينهم ماريا نديم التي كانت حاضرة في النسخة الأولى، لكن تم حذف المقطع الخاص بها بسبب مشاكل تقنية في التوضيب، إلى جانب مغنية الراب منال بنشليخة وآخرين.

ولم يستبعد ريدوان إمكانية استخدام تقنية المونتاج لبعض الفنانين الذين قد يتعذر عليهم حضور تصوير الفيديو كليب، كما هو الشأن في النسخة الأولى للأغنية، وذلك حرصا منه على لم شمل أكبر عدد من نجوم المغرب، من مغنين وممثلين.

وعلق نادر الخياط على الأغنية التي يعتزم طرحها بمناسبة عيد ميلاد العاهل المغربي قائلا: "كلنا نحب ملكنا كثيراً، حفظه الله، وبطبيعة الحال فجميع هذه الأسماء المغربية الكبرى وافقت على الانضمام إلي لنتمنى لجلالته جميعا عيد ميلاد سعيدا".

وشارك في النسخة الأولى للأغنية كل من الموزع العالمي ريدوان، وأسماء لمنور، ودنيا باطمة، والدوزي، وحاتم عمور، وعصام كمال، والشاب يونس، ونعمان بلعياشي، وفناير، وآش كاين، فضلا عن الممثل عمر لطفي وزوجته الممثلة فرح الفاسي، وجاد المالح، وإيكو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - واقعي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:04
عاش سيدنا أحسن ملك في العالم حفيد الأسرة النبوية شريف الشرفاء.أمير المؤمنين شكرا ردوان علي هاد البادرة
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-7
2 - مصطي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:07
سلام الله عليكم.
سؤالي بسيط و بريء.
كم سيتقاضى هاد الفنان و مجموعته؟
و شكرا هسبريس.
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19
3 - خميس عين بني مطهر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:07
باختصار لم تعجبني لا الاغنية ولا الكلمات ولا اللحن ولا حتى الفنانين انفسهم الذين بمثلون الفنان المغربي ولا حتى الفيديو ومحتواه ، مستوى تحت الصفر وفي الختام تحياتي الى الشعب المغربي قاطبة و عيد ميلاد سعيد للملك محمد السادس
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7
4 - larbi messi الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:12
"Happy Birthday Sidna" VS "AlMalhama"...difference is enormous..

thanks Red one.
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0
5 - محبة لأولادها الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:14
الله إبارك فعمر ملكنا أو إخليه لنا يا رب و إطول فعمرو إنشاء الله أو إزيد ببلادنا للقدام(وخا ديرو مليون ديسلايك عمركوم ماتكرهونا ف ملكنا الغالي على قلوبنا) أو برافو نادر و كل من شارك
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-2
6 - مثال المغربي المثابر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:15
ملحن عالمي يحق للمغاربة الافتخار به وعندما يتكلم عن بلده يتكلم عنه باسلوب الكبار والذي يختلف بطبيعة الحال على اسلوب المهاجرين المغاربة من ذوي المستويات المعرفية المتدنية الذين ينبهرون ببلد الاستقبال اي اصحاب * حنا عندنا لهيه نتوما عندكم *
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0
7 - عبدالله الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:26
والله العظيم هاذ الاغنية ثلجت صدري او فكراتني في نعيمة سميح يجري او يجاري او كولشي تا يتضرب ليه في الصفر.
مسوولية اكثر من أربعين مليون مغربي يا ناس رآها ما سهلاش ، الناس واحلين غير مع جوج ديال الاولاد او أربعة حتى ولاو تا يلوحوهم في الزناقي او من السطوحة.
هاذ الاغنية هي ضربة قوية لاعداء الداخل والخارج او غادي تزيد ملكنا العزيز قوة باش يستمر في خدمة الشعب لي هي الف مطرقات ويد واحدة لا تصفق.
نحن ما غادينش نتسنواو العالم باش يعطيو لملكنا جاءزة احسن ملك خصنا نحن نعطيوها ليه ونعبرو عن حبنا ليه باش يعرفها لان بلادنا بلا ملكية غادي تولي غابة جامعة شملنا وحارسة عن امننا الحمدلله اما كون اعداء الله شتتو شملنا من شحال هادي.
عيد ميلاد سعيد ملكنا العزيز او الله يطول ليك العمر ويحفظ عاءلتك الصغير والكبيرة وهو الشعب المغربي الحر .
وأخيرا شمرا جزيلا لكل مجهوداتكم للنهوض بهاد البلاد لي تا ياكلو فيها الذءاب.
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-4
8 - chm الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:28
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10
9 - معلق الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:53
هل الملك يحتفل بعيدين للميلاد في السنة؟؟؟ أنا أعرف أن عيد الشباب لي هو 21 غشت هو عيد ميلاد الملك
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