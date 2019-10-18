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كُتّاب وآراء
ريدوان يهدي الملك أغنية جديدة في "عيد الميلاد"
بعد الجدل الذي خلقه غيابها عن فيديو كليب "Happy Brithday Sidna"، بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس، تنضم ماريا نديم إلى قائمة النجوم المشاركين في النسخة الثانية من الأغنية، التي يستعد المنتج المغربي العالمي نادر الخياط طرحها إلى جانب عدد من النجوم المغاربة.
وكشف المنتج المغربي المعروف بـ"ريدوان"، في تصريح لهسبريس، أن النسخة الثانية من الأغنية، التي سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، ستعرف مشاركة عدد من الفنانين المغاربة، من بينهم ماريا نديم التي كانت حاضرة في النسخة الأولى، لكن تم حذف المقطع الخاص بها بسبب مشاكل تقنية في التوضيب، إلى جانب مغنية الراب منال بنشليخة وآخرين.
ولم يستبعد ريدوان إمكانية استخدام تقنية المونتاج لبعض الفنانين الذين قد يتعذر عليهم حضور تصوير الفيديو كليب، كما هو الشأن في النسخة الأولى للأغنية، وذلك حرصا منه على لم شمل أكبر عدد من نجوم المغرب، من مغنين وممثلين.
وعلق نادر الخياط على الأغنية التي يعتزم طرحها بمناسبة عيد ميلاد العاهل المغربي قائلا: "كلنا نحب ملكنا كثيراً، حفظه الله، وبطبيعة الحال فجميع هذه الأسماء المغربية الكبرى وافقت على الانضمام إلي لنتمنى لجلالته جميعا عيد ميلاد سعيدا".
وشارك في النسخة الأولى للأغنية كل من الموزع العالمي ريدوان، وأسماء لمنور، ودنيا باطمة، والدوزي، وحاتم عمور، وعصام كمال، والشاب يونس، ونعمان بلعياشي، وفناير، وآش كاين، فضلا عن الممثل عمر لطفي وزوجته الممثلة فرح الفاسي، وجاد المالح، وإيكو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
سؤالي بسيط و بريء.
كم سيتقاضى هاد الفنان و مجموعته؟
و شكرا هسبريس.
thanks Red one.
مسوولية اكثر من أربعين مليون مغربي يا ناس رآها ما سهلاش ، الناس واحلين غير مع جوج ديال الاولاد او أربعة حتى ولاو تا يلوحوهم في الزناقي او من السطوحة.
هاذ الاغنية هي ضربة قوية لاعداء الداخل والخارج او غادي تزيد ملكنا العزيز قوة باش يستمر في خدمة الشعب لي هي الف مطرقات ويد واحدة لا تصفق.
نحن ما غادينش نتسنواو العالم باش يعطيو لملكنا جاءزة احسن ملك خصنا نحن نعطيوها ليه ونعبرو عن حبنا ليه باش يعرفها لان بلادنا بلا ملكية غادي تولي غابة جامعة شملنا وحارسة عن امننا الحمدلله اما كون اعداء الله شتتو شملنا من شحال هادي.
عيد ميلاد سعيد ملكنا العزيز او الله يطول ليك العمر ويحفظ عاءلتك الصغير والكبيرة وهو الشعب المغربي الحر .
وأخيرا شمرا جزيلا لكل مجهوداتكم للنهوض بهاد البلاد لي تا ياكلو فيها الذءاب.