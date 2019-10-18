ريدوان يهدي الملك أغنية جديدة في "عيد الميلاد"

هسبريس من الرباط

بعد الجدل الذي خلقه غيابها عن فيديو كليب "Happy Brithday Sidna"، بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس، تنضم ماريا نديم إلى قائمة النجوم المشاركين في النسخة الثانية من الأغنية، التي يستعد المنتج المغربي العالمي نادر الخياط طرحها إلى جانب عدد من النجوم المغاربة.

وكشف المنتج المغربي المعروف بـ"ريدوان"، في تصريح لهسبريس، أن النسخة الثانية من الأغنية، التي سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، ستعرف مشاركة عدد من الفنانين المغاربة، من بينهم ماريا نديم التي كانت حاضرة في النسخة الأولى، لكن تم حذف المقطع الخاص بها بسبب مشاكل تقنية في التوضيب، إلى جانب مغنية الراب منال بنشليخة وآخرين.

ولم يستبعد ريدوان إمكانية استخدام تقنية المونتاج لبعض الفنانين الذين قد يتعذر عليهم حضور تصوير الفيديو كليب، كما هو الشأن في النسخة الأولى للأغنية، وذلك حرصا منه على لم شمل أكبر عدد من نجوم المغرب، من مغنين وممثلين.

وعلق نادر الخياط على الأغنية التي يعتزم طرحها بمناسبة عيد ميلاد العاهل المغربي قائلا: "كلنا نحب ملكنا كثيراً، حفظه الله، وبطبيعة الحال فجميع هذه الأسماء المغربية الكبرى وافقت على الانضمام إلي لنتمنى لجلالته جميعا عيد ميلاد سعيدا".

وشارك في النسخة الأولى للأغنية كل من الموزع العالمي ريدوان، وأسماء لمنور، ودنيا باطمة، والدوزي، وحاتم عمور، وعصام كمال، والشاب يونس، ونعمان بلعياشي، وفناير، وآش كاين، فضلا عن الممثل عمر لطفي وزوجته الممثلة فرح الفاسي، وجاد المالح، وإيكو.