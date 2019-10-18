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الرئيسية | فن وثقافة | "ظل أنثى" .. صرخة 3 نساء في وجه الرجل العربي

"ظل أنثى" .. صرخة 3 نساء في وجه الرجل العربي

"ظل أنثى" .. صرخة 3 نساء في وجه الرجل العربي
هسبريس - كاميليا كريم
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:30

ثلاث نساء مضطهدات في مجتمعهن اخترن الفرار من واقعهن المأساوي إلى محطة قطار لن يصل أبدا، هي قصة تجربة مسرحية جديدة تنتظر الجمهور المغربي والعربي، من توقيع مشترك بين المغرب والأردن، بعنوان "ظل أنثى".

هذه التجربة المسرحية ألفها الكاتب المسرحي الأردني هزاع البراري، وتم تجديد رؤياها تحت إشراف المخرج التطواني ربيع عبد الصمد، ومن تمثيل الثلاثي فرح الفاسي، نعمة بن عثمان، وفاطنة الخماري، تحت إشراف مؤسسة المسرح الأدبي المغربية العريقة.

ويكشف العرض المسرحي، حسب مؤلفه، ازدواجيات عديدة في المجتمع العربي، ازدواجية المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وازدواجية الرجل الشرقي في نظرته للأنثى "الحبيبة، العشيقة، الزوجة".

ويعرض العمل، الذي سبق تقديمه برؤية إخراجية للأردني إياد الشطناوي، ثلاث حكايات منفصلة ومتداخلة في الوقت نفسه، أبطالها ثلاث نساء ينتظرن مع حقائبهن القطار، الذي رُمز له بقطار العمر أو الزواج، وكل واحدة منهن لها حكايتها ومعاناتها الخاصة؛ فالأولى ممثلة مسرحية كانت تحلم بالشهرة، حتى أحبت رجلاً رفض أن تكون ناجحة أكثر منه، ففرض عليها أن تعتزل التمثيل، والأخرى فتاة عاملة ومثقفة، أحبت أحد زملائها بالعمل ورفض الزواج بها بعد ذلك، والأخيرة مناضلة وسياسية، أحبت أحد رفاقها المناضلين، وفي يوم زفافهما لم يأتِ وكان يخونها مع أخرى.

وينتصر النص المسرحي "ظل أنثى" للمرأة من ظلم المجتمع والعقلية المجتمعية السائدة، وشيزوفرنيا الرجل الشرقي وبؤس معاملته للمرأة، كما يعلن إدانة صريحة لكل أشكال الزيف تجاه المرأة، بحسب مؤلفه في حديث لهسبريس.

وأسندت السينوغرافيا في الصيغة الجديدة للفنان التشكيلي فوزي طنجبة، فيما عاد الإعداد وإدارة الإنتاج إلى هناء شباب، والإشراف على إدارة التواصل والإعلام إلى المسرحية فاطمة أبوناجي، عضو مؤسسة المسرح الأدبي.

وتراهن مؤسسة المسرح الأدبي على التسويق الوطني والدولي وتهيئة ظروف نجاح هذا العمل الفني، الذي يضاف إلى قائمة أعمالها وأنشطتها الفكرية والفنية التي تقيمها على مدار العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عيسى الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:46
ماعرفتش العيالات فين بغاو يوصلو...ملس يغيتو المساوااة وطالبو ياسقاط النفقة .المتعة .الصداق
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