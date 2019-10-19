المغربي فريح يعود بـ"العالمية" بين الرگادة والرّاي

هسبريس - كاميليا كريم

وفق توليفة موسيقية جديدة، عاد الفنان المغربي طارق فريح إلى الساحة الفنية بأغنية مغربية جديدة تحمل عنوان "العالمية"، تمزج بين الرگادة والرّاي.

واختار خريج برنامج "استوديو دوزيم" تصوير "كليب" أغنيته الرومانسية بمدينة تطوان، بإشراف من المخرج عمار العطار، في حين عادت الكلمات والألحان للمبدع خالد سليم، والتوزيع لحكيم الخيايطة.

وتحكي الأغنية الرومانسية لفريح قصة فتاة تسرق منه الأضواء خلال إحيائه إحدى حفلاته، فيدفعه الفضول لمراقبتها والتجسس عليها، ليكتشف أن هذه الشخصية الجذابة تتميز عن غيرها من الفتيات برقتها وأسلوبها في التعامل، ما جعله يصفها بـ"العالمية"، وفق إفادته في حديث لهسبريس.

وحول غيابه عن الساحة الفنية، أوضح ابن الريف أن هناك عددا من العوامل جعلته يبتعد عن المجال الفني؛ في مقدمتها انشغاله بالدراسة من أجل الحصول على شهادة ماستر في السياحة، وغياب الخبرة، بالإضافة إلى غياب منتجين ومستشهرين يقدمون الدعم لهذا الجيل من الفنانين الشباب، وقال: "رغم بعض الجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة من خلال دعم بعض الأعمال، إلا أنها غير كافية".

وأورد طارق أن غيابه عن الساحة الفنية بين الفينة والأخرى "أثر سلبا" على مسيرته الفنية، مضيفا: "لذلك قررت أن أشتغل على مساري الفني من الصفر، بتجربة فنية جديدة".

وفي تعليقه على إمكانية خوض تجربة برامج اكتشاف المواهب من جديد للوصول إلى أكبر فئة جماهيرية، رد فريح بالقول: "صراحة، فقدت الثقة في هذا النوع من البرامج، لأن القائمين عليها مجرد شركات تفكر في أهداف ربحية أكثر مما يهمها الفنان".

وأضاف: "هناك مجموعة من النماذج الناجحة التي استطاعت أن تخلق مسارا فنيا متميزا دون الحاجة إلى طرق باب هذا النوع من البرامج، من خلال وسائل التواصل البديلة، بعيدا عن التلفزيون"، معتبرا أن الأنترنت ومنصة "يوتيوب" فضاء حر أتاح تنافسية كبيرة بين الفنانين.

من جهة ثانية، دعا طارق فريح إلى الاهتمام بالإيقاعات الموسيقية المغربية من أجل تحقيق انتشار حقيقي، وعلق على ذلك قائلا: "اليوم تجازونا عائق اللهجة، وحان الوقت للاهتمام بالإيقاعات الموسيقية المغربية. المغرب بلد غني بتعدد تراثه وتنوعه الموسيقي".