أحمد الرباعي: أرفض أن يقترن اسمي بعمي صابر

كاميليا كريم من تونس

على خطى عمه صابر الرباعي، يقتحم الفنان التونسي أحمد الرباعي الساحة الفنية بألبوم متعدد اللهجات، ضمنه أغنية مغربية.

ويعتزم الفنان الشاب الرباعي، ابن أخ النجم العربي صابر الرباعي، تقديم أغنية مغربية عبارة عن ديو يجمعه بالمغني الفلسطيني عمر جمال، بعد طرحه أغنية مصرية بعنوان "حكايتي أنا"، صورها تحت إشراف المخرج سيف الساحر، وهي من كلمات "جيهان مجدي"، ألحان "عثمان جاد" وتوزيع "أحمد مجدي"؛ في حين أن الإنتاج لشركة MBA لصاحبها "محمد بن عياد".

ورغم الشهرة التي يحظى بها الرباعي الشاب، يعتبر نفسه لازال في بداية الطريق، مؤكدا في حديثه لهسبريس أن "تحقيق الشهرة والانتشار عربيا يتطلب عملا كبيرا".

ويضيف الرباعي: "انتمائي إلى عائلة فنّيّة عامل مهم ومكسب كبير، وهذا بتأطير والدي الفنان وجدي الرباعي، ونصائح عمّي أمير الطرب صابر الرباعي، الذي أتعلّم منه إلى جانب العديد من المدارس الأخرى، إلى جانب التكوين الأكاديمي الذي يلعب دورا كبيرا في بناء مشوار كل فنان".

وأكّد أحمد الرباعي أنّه مؤمن بقدراته الفنية ولم يعتمد على شهرة عمه صابر الرباعي، الذي لقي منه تشجيعا كبيرا، وأضاف: "لا أريد أن يرتبط حضوري الفني بين الجمهور ووسائل الإعلام بسبب صلة قرابة بعمي صابر..أريد أن أثبت نفسي بنفسي لذاتي أولاً ولموهبتي وللجمهور، وأن أحقق الشهرة باسمي وصوتي وموهبتي".

وعن غنائه باللهجة المغربية، يقول الفنان في دردشة مع الجريدة الإلكترونية: "المغرب دائما ولّادة، وشعبها ذوّاق"، مؤكدا أنه يعتزم طرح أغنية باللهجة المغربية قريبا تجمعه بفنان عربي.

ويعتبر أحمد الرباعي واحدا من بين الفنانين الواعدين في تونس، إذ يواصل طرح مجموعة من الأعمال، بطموح تحقيق نجاح في تونس والوطن العربي، إثر توقيعه عقد شراكة يجمعه بالمنتج المصري محمد بن عياد لمدة خمس سنوات؛ وكانت بداياته منذ سنة 2016 بأغنية "نحبك من غير تفلسيف"، تعامل فيها مع غازي العيادي وأصدرها في شتنبر 2018.